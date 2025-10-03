BCF-Coach Ächter ist ratlos: „Wir kriegen es nicht gebacken“

Für jedes Gegentor einen Tag Urlaub. Träfe das wirklich zu, hätte Florian Ächter bei seiner Verpflichtung geschickt verhandelt. Tatsächlich aber gönnt sich der 43-Jährige eine einmalige Auszeit vom Alltag als Fußballtrainer des BCF Wolfratshausen, Berufstätiger und Familienvater. Und sicherlich auch, um die neuerlichen Heimklatsche des Bezirksligisten beim 0:4 gegen den SV Untermenzing am Freitagnachmittag zu verdauen. BCF Wolfratshausen. Warum das Tabellenschlusslicht auch gegen die ähnlich durchschnittlichen Münchner Vorstädter und wieder einmal im eigenen Stadion leer ausgingen, ist auch für den Coach nicht erklärbar: „„Da bin ich ein Stück weit ratlos.“ Ächters einziger Ansatz zielt auf die Unerfahrenheit seiner Mannschaft. Als zuletzt Patriot Lajqi und Dominik König im Training fehlten und der Trainer dem Ältesten in der Runde etwas auftrug, war der Ausführende ein 23-Jähriger.

So würde auch Ächters Meinung Sinn machen, dass man „in bestimmten Phasen“ dran gewesen sei, ohne den Sieg für die Münchner in Frage zu stellen: „Wir schaffen es halt auch nicht, das Tor zu machen.“ Damit zielte der Trainer auf einen der wenigen durchdachten Vorstöße, bei dem Beni Kuqi (losgelöst von dessen unstrittiger Abseitsstellung mehr über den Ball fiel) als ihn Richtung Tor zu bewegen. Die anderen Versuche – zwei von Lajqi und ein riskanter, eingesprungener Volley von Argjent Veliqi – waren indes weniger zielführend.

Vielmehr lastete wieder früh die Bürde des Rückstands auf dem Ballclub. Schlecht kommuniziert, zu langsam reagiert, Schuss ungünstig abprallen lassen – 0:1. „Wir kriegen es nicht gebacken, vielleicht ist es wirklich eine Qualitätsfrage“, stellte Ächter bemüht um logische Analysen in den Raum. Aus gutem Grund: Der Coach beobachtete den bissigen Auftritts von Untermenzings Benny Nowak – einen Spieler, den er bekanntlich auch gerne unter seinen Fittichen gehabt hätte. „Er kann beißen, aber auch die Bälle nach vorne spielen – bei uns gibt es nur entweder oder“, stellte der 43-Jährige bedauernd fest.

Ächter nimmt wirklich viel mit Humor, wo andere Trainer schon mehrfach abgedreht hätten. Als er einen Reserveball ins Spiel bringen wollte, der ihm aber über den Spann rutschte, machte er es bei den beiden nächsten Versuchen wie ein Torwart beim Abwurf: Kontrollierter, genauer, und immer mit kurzem Flachs zu den Ersatzspielern. Am Ende aber blieb die klare, nicht ganz taufrische Erkenntnis: „Phasenweise ist das einfach zu wenig in der Bezirksliga.“