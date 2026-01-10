 2026-01-09T09:36:09.492Z

Turnier
– Foto: Julia Sahr

BC Oberzier zieht sehenswert ohne Punktverlust in die Endrunde ein

SV Jülich und FC Germania Kirchberg punktgleich +++ BC Oberzier makellos und SG Türkischer SV Düren mit der besseren Tordifferenz

31. Sparkassen Hallencup Düren
Steinstraß
Welldorf
SC Jülich/SV Hoengen
Wenau

Der dritte und letzte Vorrundenturniertag in den Provinzial- und S-Pioneer-Gruppen, mit dem Bezirksligatabellenführer SG Türkischer SV Düren, der allerdings nur mit der Zweitvertretung antratt. Die A-Ligisten BC Oberzier und SC Jülich/Hoengen, ebenso aus den Kreisligen B und C - SV Jülich, SV Jülich-Selgersdorf, FC Germania Kirchberg, Rhenania Mariaweiler, SV Siersdorf, SV Merken und der SC Stetternich.

Aufgrund der beiden Fünfer Gruppen betrug die Spielzeit nur 10 anstatt, wie in den anderen Gruppen 13 Minuten. Aber auch diese verkürzten Spielzeiten hatten es in sich, von einer Roten Karte für den Torwart des Türkischen SV Düren - da er den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand spielte, bis zu zwei Spielern die am bis dahin führenden Torjäger Muhammad Aksoy (1.FC Düren U19) - 4 Tore vorbeizogen. Simon Reinhard setzte sich auf Platz zwei mit fünf Toren und neuer Spitzenreiter ist der Unterschiedspieler Luca Wantke (BC Oberzier) mit sechs Toren!

In der Provinzial-Gruppe folgte der SG Türkischer SV Düren mit sieben Punkten auf Rang zwei hinter dem souverän aufspielenden BC Oberzier. Dahinter mussten ganz knapp der SC Stetternich ebenfalls mit sieben Punkten, aber der schlechteren Tordifferenz die Segel streichen. Der SV Siersdorf schied mit drei Punkten aus, während der SV Merken punkt- und torlos blieb. In der S-Pioneer-Gruppe qualifizierte sich neben FC Germania Kirchberg der SV Jülich mit zehn Punkten für die nächste Runde. Der SC Jülich/Hoengen landete nach einem knappen letzten Spiel mit sechs Punkten auf Platz, dahinter Rhenania Mariaweiler mit drei und das Schlusslicht SV Jülich-Selgersdorf ohne Punktgewinn.

Alle Spielberichte findet ihr bei uns auf FuPa zum nachlesen:

SV Siersdorf – SG Türkischer SV Düren 0:4
Tore: 0:1 Celik (2.), 0:2 Ceylan (7.), 0:3 Durmus (8.), 0:4 Durmus (9.)

SV Merken – SC Stetternich 0:2
Tore: 0:1 Kowalka (9.), 0:2 Badis (10.)

SV Jülich-Selgersdorf – FC Germania Kirchberg 1:4
Tore: 1:0 Sippel (2.), 1:1 Schmitz (5.), 1:2 Bayisler (7.), 1:3 Reinhard (9.), 1:4 Reinhard (9.)

SV Jülich – Rhenania Mariaweiler 1:0
Tore: 1:0 Tiemtore (9.)

BC Oberzier – SV Siersdorf 4:0
Tore: 1:0 Wantke (2.), 2:0 Brinkmann (6.), 3:0 Wirtz (6.), 4:0 Werres (9.)

SG Türkischer SV Düren – SV Merken 2:0
Tore: 1:0 Tonie (2.), 2:0 Durmus (6.)
Besondere Vorkommnisse: Ceylan (SG Türkischer SV Düren) verschießt Foulelfmeter (5.).

SC Jülich/Hoengen – SV Jülich-Selgersdorf 3:0
Tore: 1:0 Ilsemann (3.), 2:0 Özsoy (6.), 3:0 Hahn (8.)

FC Germania Kirchberg – SV Jülich 0:0
Tore: keine Tore

SC Stetternich – BC Oberzier 0:1
Tore: 0:1 Wantke (1.)

SV Siersdorf – SV Merken 2:0
Tore: 1:0 Yüksel (8.), 2:0 Yüksel (10.)

Rhenania Mariaweiler – SC Jülich/Hoengen 0:4
Tore: 0:1 Mazun (1.), 0:2 Slastinov (2.), 0:3 Özsoy (6.), 0:4 Klee (8.)

SV Jülich-Selgersdorf – SV Jülich 0:5
Tore: 0:1 Tiemtore (3.), 0:2 Tiemtore (3.), 0:3 Aitlouhi (4.), 0:4 Abdelkader Elbanna (8.), 0:5 Scherer (10.)

SG Türkischer SV Düren – SC Stetternich 1:1
Tore: 1:0 Ceylan (2.), 1:1 Schippers (7.)
Rot: Maden (7./SG Türkischer SV Düren/Handspiel außerhalb des Strafraums)

BC Oberzier – SV Merken 4:0
Tore: 1:0 Weidgang (4.), 2:0 Wantke (6.), 3:0 Wantke (10.), 4:0 Wantke (10.)

FC Germania Kirchberg – Rhenania Mariaweiler 4:2
Tore: 1:0 Reinhard (2.), 1:1 Gülyaz (5.), 2:1 Reinhard (5.), 3:1 Henßen (8.), 3:2 Krämer (9.), 4:2 Henßen (10.)
Besondere Vorkommnisse: Bayisler (FC Germania Kirchberg) scheitert mit Strafstoß an Torwart Jacobs (10.).

SC Jülich/Hoengen – SV Jülich 0:1
Tore: 0:1 Kourouma (8.)
Besondere Vorkommnisse: Aitlouhi (SV Jülich) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Dönmez (7.).

SC Stetternich – SV Siersdorf 4:2
Tore: 1:0 Schüller (2.), 1:1 Keita (3.), 2:1 Badis (3.), 2:2 Yüksel (9.), 3:2 Badis (10.), 4:2 Badis (10.)

SG Türkischer SV Düren – BC Oberzier 0:1
Tore: 0:1 Wantke (9.)

Rhenania Mariaweiler – SV Jülich-Selgersdorf 5:1
Tore: 1:0 Welsch (4.), 2:0 Krämer (7.), 3:0 Krämer (7.), 4:0 Gülyaz (8.), 5:0 Krämer (10.), 5:1 Sippel (10.)

FC Germania Kirchberg – SC Jülich/Hoengen 2:1
Tore: 0:1 Mazun (5.), 1:1 Reinhard (8.), 2:1 Türkmen (10.)
Besondere Vorkommnisse: Klee (SC Jülich/Hoengen) scheitert mit Strafstoß an Torwart Tiryaki (8.).

Der Hallencup der Sparkasse Düren 2026 geht am morgigen Sonntag ab 10:30 Uhr mit der Zwischenrunde weiter. Dann kämpfen in der Jülicher Nordhalle die Teams um den Einzug in die K.O.-Spiele (Halbfinale und Finale). In der Gruppe 1) Baufinanzierung treffen der Gastgeber Germania Lich-Steinstraß, Hambacher SV, GW Welldorf-Güsten und SG Türkischer SV Düren aufeinander, in der Gruppe 2) Sparkassen-Versicherung messen sich der 1. FC Düren, SC Ederen, BC Oberzier, FC Germania Kirchberg und in der Gruppe 3) Digitales-BeratungsCenter Jugendsport Wenau, V.f.V.u.J. Winden, Salingia Barmen und SV Jülich

FuPa begleitet das Turnier an allen vier Tagen und tickert live aus der Halle.

