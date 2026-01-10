BC Oberzier zieht sehenswert ohne Punktverlust in die Endrunde ein

Aufgrund der beiden Fünfer Gruppen betrug die Spielzeit nur 10 anstatt, wie in den anderen Gruppen 13 Minuten. Aber auch diese verkürzten Spielzeiten hatten es in sich, von einer Roten Karte für den Torwart des Türkischen SV Düren - da er den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand spielte, bis zu zwei Spielern die am bis dahin führenden Torjäger Muhammad Aksoy (1.FC Düren U19) - 4 Tore vorbeizogen. Simon Reinhard setzte sich auf Platz zwei mit fünf Toren und neuer Spitzenreiter ist der Unterschiedspieler Luca Wantke (BC Oberzier) mit sechs Toren!



In der Provinzial-Gruppe folgte der SG Türkischer SV Düren mit sieben Punkten auf Rang zwei hinter dem souverän aufspielenden BC Oberzier. Dahinter mussten ganz knapp der SC Stetternich ebenfalls mit sieben Punkten, aber der schlechteren Tordifferenz die Segel streichen. Der SV Siersdorf schied mit drei Punkten aus, während der SV Merken punkt- und torlos blieb. In der S-Pioneer-Gruppe qualifizierte sich neben FC Germania Kirchberg der SV Jülich mit zehn Punkten für die nächste Runde. Der SC Jülich/Hoengen landete nach einem knappen letzten Spiel mit sechs Punkten auf Platz, dahinter Rhenania Mariaweiler mit drei und das Schlusslicht SV Jülich-Selgersdorf ohne Punktgewinn.