BC Oberzier verstärkt sich mit Pley und Steinmüller von Thomas Klein · Gestern, 12:14 Uhr · 0 Leser

Der sportliche Leiter des BCO, Marcel Kaiser, konnte in den vergangenen Tagen die ersten Neuzugänge für die kommende Saison unter Dach und Fach bringen.

Für die erste Mannschaft wechselt Mats Pley von JS Wenau zum BC Oberzier. Der 19-Jährige genoss seine fußballerische Ausbildung beim VfL Vichttal und sammelte erste Erfahrungen im Seniorenbereich bei Viktoria Birkesdorf, bevor er im Winter 2025 nach Wenau wechselte. Zu diesem Zeitpunkt bestand bereits Kontakt zwischen dem Spieler und dem BCO – umso erfreulicher ist es für die Verantwortlichen, dass der Transfer nun mit sechs Monaten Verzögerung realisiert werden konnte. Pley ist defensiv flexibel einsetzbar und bringt genau die Qualitäten mit, die für die Hintermannschaft des A-Ligisten gesucht wurden. Ebenfalls verstärkt Jan Steinmüller zur neuen Saison den BC Oberzier. Der 23-Jährige wechselt von Rhenania Girbelsrath zum BCO. Er fiel der sportlichen Leitung insbesondere im Duell mit der zweiten Mannschaft des BCO auf, wo er als prägender Akteur im zentralen Mittelfeld überzeugte. Ausgebildet beim FC Düren-Niederau und Viktoria Birkesdorf, war Steinmüller im Seniorenbereich bereits für Rhenania Girbelsrath und Rhenania Lohn aktiv. Nun möchte er beim BCO den nächsten Schritt gehen.

Der Verein ist von der Qualität beider Akteure überzeugt und zeigt sich erfreut über deren Zusage. Beide Spieler sollen dem Kader des A-Ligisten zusätzliche Stabilität und neue Impulse verleihen. Auch bei der Zweitvertretung des BC Oberzier hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Der Verein freut sich, mehrere Neuzugänge begrüßen zu dürfen, die den Kader teilweise ab sofort verstärken.