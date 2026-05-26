BC Oberzier: Reicht es für den Vizemeister auch zum Aufstieg? von Aachener Zeitung · Heute, 11:32 Uhr · 0 Leser

Dynamisch setzt sich Dürens Kiese Benit Nanitunga gegen seine Gegenspieler von Huchem-Stammeln durch. – Foto: sf.

In der Kreisliga A Düren hofft Oberzier auf die Quotientenregelung. Der 19-jährige Chisom Ezeri erzielt einen Hattrick für Huchem-Stammeln.

Der BC Oberzier bleibt in der Fußball-Kreisliga A dran an der möglichen Vizemeisterschaft. Mit einem überzeugenden 5:1-Erfolg in Frenz ließ die Mannschaft von Trainer Bernd Eller nichts anbrennen und darf weiter auf die Möglichkeit hoffen, über Tabellenplatz zwei noch in die Bezirksliga aufzusteigen. „Natürlich ist der Glaube noch da, aber ich muss auch sagen, dass wir durch den vorzeitigen Rückzug von Rhenania Lohn nicht nur sechs Punkte abgeben mussten. Dadurch verschlechterte sich auch unser Quotient“, sagt Eller. Lohns Rückzug verschlechtert die Quote Wäre die Bekanntgabe des Rückzugs von Lohn zwei Spieltage später erfolgt, wären dem BC die sechs Punkte erhalten geblieben und die anschließenden Spiele der Rhenania jeweils mit 2:0 für den Gegner gewertet worden. Und die erreichten Punkte in der Quotientenregelung durch die absolvierten Spiele geteilt worden. „Unsere Chancen wären dadurch deutlich besser“, sagt der Trainer. Doch auch so nimmt Eller die Gegebenheiten gelassen. Gelassen kann der BCO auch auf das Tabellenbild schauen. Durch den Sieg beim Jugendsportverein Frenz baut man den Vorsprung auf Düren 77, dem Dritten der A-Liga, auf sieben Punkte aus.

Aufsteiger Düren hatte ursprünglich auch die Vizemeisterschaft auf dem Schirm, kann die jedoch durch die 1:3-Niederlage in Huchem-Stammeln endgültig zu den Akten legen. „Wir haben verdient verloren, für uns ist die Saison gelaufen“, bekannte nach dem Abpfiff ein doch enttäuschter Trainer Muharrem Sekerci. Denn zweimal hätte seine Mannschaft in der ersten Halbzeit in Führung gehen können. Man hatte die besseren Spielanteile, geriet dann aber nach einer Stunde in Rückstand, als Chisom Ezeri das erste seiner insgesamt drei Toren schoss. Freistehend nickte er nach einem Eckball das Leder am verdutzten Dürener Keeper Yannick Wilkens vorbei ins Netz. „Danach gab es bei uns fast keine Gegenwehr mehr, viele Zweikämpfe fanden sozusagen ohne uns statt“, moserte Sekerci. Er fordert in den zwei verbleibenden Spielen – am kommenden Wochenende zu Hause gegen die Jugendsportler aus Wenau und am Finaltag bei Borussia Freialdenhoven – Punkte. „Wir möchten uns schließlich mit einem guten Gefühl aus der Saison vernünftig verabschieden.“ Mit angedachten sechs Neuzugängen und dem jetzigen Kader wird Schwarz-Weiß Düren die Saison 2026/2027 angehen. „Wir wollen in der Breite investieren, somit den Konkurrenzkampf innerhalb der Truppe wecken, denn unser jetziger Kader war und ist einfach zu dünn besetzt.“