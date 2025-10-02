BC Attaching vor Schlüsselspiel gegen FC Eitting im Tabellenkeller

Attaching – Es sind zwar erst sechs Spieltage absolviert in der Kreisliga 2, für die Fußballer des BC Attaching geht es im Tabellenkeller aber bereits ans Eingemachte – und das nach dem Abstieg aus der Bezirksliga. Drei magere Zähler haben die Attachinger Kicker erst in ihrer Bilanz stehen. Bei fünf Niederlagen und nur einem Sieg kann man durchaus von einem richtigen Fehlstart sprechen.

Am Freitagnachmittag um 14 Uhr steht für die Vorstadtkicker nun ein erstes vorentscheidendes Spiel auf dem Programm. Das Team von Trainer Stephan Fürst empfängt mit dem FC Eitting das einzige Team, das noch schlechter gestartet ist als der BCA.

„Das wird zumindest kein unwichtiges Spiel“, will der Coach noch nicht von einer Vorentscheidung sprechen. „Dennoch sollten wir jetzt ein weiteres Mal gewinnen.“ Wartenberg ist bereits drei Zähler weg, Kirchdorf als erstes Team über dem Strich schon vier. Und die Ampertaler könnten als Blaupause dienen: Die Apold-Elf startete ebenfalls miserabel, mit zuletzt zwei Siegen am Stück scheint der Sportclub allerdings den Turnaround geschafft zu haben.

„Für beide Teams ist das ein wichtiges Spiel“, weiß Fürst. Und eines, das beide Mannschaften mit gleichen Vorzeichen angehen. Genau wie die Attachinger haben auch die Kicker aus dem nahen Eitting einen Umbruch zu moderieren: Neuer Trainer, Spieler haben den Verein verlassen oder die Karrieren beendet – es läuft noch nicht rund. Das könne locker ein halbes, wenn nicht ein ganzes Jahr dauern, spricht Stephan Fürst aus eigener Erfahrung. „Eitting wird schon auch verunsichert sein.“

Bessere personelle Situation

Doch auch der BCA strotzt nicht vor Selbstvertrauen. Der knappe 1:0-Sieg gegen Nandlstadt vor zwei Wochen war nur ein Strohfeuer, schon gegen Finsing (1:3) sahen die Rot-Schwarzen wieder kein Land. „Fakt ist“, schwor Fürst seine Spieler diese Woche ein, „nur, wer in die Zweikämpfe geht, hat Chancen zu gewinnen.“

Personell hat sich die Lage beim BCA ein bisschen verbessert. Im Training konnte Fürst zumindest eine zweistellige Anzahl an Spielern begrüßen. Die bereits zurückgetretenen Spieler Mathias Staudigl und Maximilian Tessner werden nicht mehr aushelfen, dafür kehren mit Manuel Thalhammer und Erkin Özege zwei Akteure in den Kader zurück.