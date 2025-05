BC Attaching vor der ersten Relegationsrunde: „Wir müssen die Spiele als Chance begreifen“

Der BC Attaching muss für den Klassenerhalt in der Bezirksliga zwei Relegationsrunden überstehen. Der erste Gegner ist nicht gerade erfolgsverwöhnt.

Attaching – Fünf Teams der Bezirksliga Nord schieben in den kommenden Tagen Überstunden: Die Relegation steht an. Mit dabei ist der BC Attaching, der sich in zwei Runden behaupten muss, um den Abstieg abzuwenden. Die Elf von Trainer Stephan Fürst trifft zunächst in Hin- und Rückspiel auf den TSV Siegsdorf aus der Bezirksliga Ost. Los geht es am Dienstag um 18.30 Uhr mit der Auswärtspartie in Siegsdorf.

Wenn Derbys und Pokalspiele ihre eigenen Gesetze haben, trifft das auch auf die Relegation zu. Es geht um viel – im Fall der Attachinger darum, ob sie ihre vierte Bezirksliga-Saison in Folge spielen werden oder nach drei Jahren zurück in die Kreisliga müssen. Eine besondere Drucksituation.

„Das macht etwas mit dem Körper.“

„Ich habe als Spieler vier, fünf Relegationen miterlebt. Das macht etwas mit dem Körper“, erzählt Coach Fürst, der ein Beispiel aus der Relegation 2022 gegen Gaimersheim parat hat: „Domenic Hörmann kam nach zwei Minuten an die Seitenlinie, um was zu trinken. Er war topfit, hatte aber aufgrund der Anspannung einen trockenen Mund.“ Das kann wieder passieren. Fürst will seine Spieler darauf vorbereiten. Er sagt aber auch: „Ganz wichtig, es geht nicht um Leben und Tod. Vielmehr müssen wir die Spiele vor toller Kulisse als Chance begreifen.“

Für den Klassenerhalt ohne den Umweg über die Relega㈠tion fehlten den Attachinger Männern fünf Punkte. Sie beendeten die Spielzeit in der Bezirksliga Nord auf dem zwölften Platz. Der Gegner aus Siegsdorf wurde in der Ost-Staffel Vorletzter. Mit dem direkten Abstieg hatte der TSV nichts zu tun – den direkten Klassenerhalt verpasste er mit 17 Zählern Rückstand auf Platz elf allerdings deutlich. Seit dem Jahreswechsel hat Siegsdorf nur eine von zwölf Ligapartien gewonnen. Wenn es am Dienstag zur Sache geht, ist die Vorgeschichte aber nicht mehr relevant.

Attachinger Team fast in Bestbesetzung

Fürst beschäftigte sich mit dem Gegner – und erinnerte sich an Testspiele gegen andere Mannschaften aus der Bezirksliga Ost. „Ich habe den Eindruck, dass die Ost-Staffel körperlicher als unsere Liga ist. Da kommen schon Kanten daher.“ Da gilt es, dagegenzuhalten.

Die Überlegung, eine Trainingseinheit zwischen dem letzten Liga- und dem ersten Relegationsspiel einzustreuen, verwarf der Trainer schnell: „Wir sind topfit und bis auf Maxi Tessner in Bestbesetzung.” Tessner musste am letzten Spieltag beim 2:4 gegen Gerolfing früh wegen einer Muskelverletzung ausgewechselt werden. Er wird für die Partien gegen Siegsdorf ausfallen – und wäre wahrscheinlich auch in der zweiten Runde raus. Die ist das Ziel. „Wir waren vor der Saison Abstiegskandidat Nummer eins. Jetzt können wir über die Relegation die Klasse halten. Das ist doch super“, sagt Fürst. Er möchte ein gutes Ergebnis mit ins Rückspiel am Samstag in Attaching (Anstoß: 18 Uhr) nehmen. Moritz Stalter