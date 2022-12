Du wirst automatisch weitergeleitet...

Einmal in der Woche treffen sich die Attachinger Fußballer, hier in den hellen Trikots gegen Kammerberg, zum Hallenkick. Aber: „Nur, wenn was zamgeht.“ – Foto: michalek

BC Attaching über die Hallensaison: „Der Spaß steht im Vordergrund“ Vorfreude auf das FT-Hallenmasters ist dennoch groß Der BC Attaching spielt diesen Winter nur ein einziges Hallenturnier: das Freisinger Tagblatt-Hallenmasters. Dort steht auf und neben dem Parkett der Spaß im Vordergrund. Freising – Wie es funktioniert, das wissen sie bestens: Es ist ein paar Jahre her, da holten die Fußballer des BC Attaching relativ überraschend den Sieg beim Hallenturnier des SE Freising in der Sporthalle der Luitpoldanlage. Und deswegen gab’s nicht viel zu überlegen, als vor wenigen Wochen die Einladung des Lerchenfelder Klubs und der Heimatzeitung für das Freisinger Tagblatt-Hallenmasters kam. „Uns war bald klar, dass wir dabei sein wollen“, sagt Abteilungsleiter Marcus Brunnhuber. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.) Dennoch, gibt der Attachinger Funktionär zu, habe der Budenzauber heute freilich nicht mehr den Stellenwert, den er noch vor zehn bis fünfzehn Jahren hatte. „Es steht schon auch der Spaß im Vordergrund“, berichtet der Verantwortliche. Wo es früher noch ein straffes Trainingsprogramm für die Halle gab, manche Mannschaft landauf, landab durch die Hallen tingelten und mehrere Turniere spielten, fahren viele Klubs mittlerweile nur noch auf Sparflamme – auch der BC Attaching. Nur noch einmal die Woche, donnerstags, treffen sich die Kicker der Ersten und Zweiten Mannschaft für anderthalb Stunden zum Training. Nur wer mag und nur dann, „wenn was zamgeht“, wie Brunnhuber aufzeigt. Deswegen spielen die Attachinger heuer – wie viele andere Teams ebenfalls – nur ein Turnier, nämlich das in der Domstadt. „Darauf freuen wir uns aber umso mehr“, gibt der Attachinger Abteilungsleiter zu. In der Vorrundengruppe warten auf den BCA fast nur Derbys, wenn es gegen den SV Vötting, Vatanspor Freising und die Gastgeber vom SE Freising geht. Zudem wartet der TSV Allershausen. Alles in allem wolle man sich natürlich gut verkaufen, erörtert Marcus Brunnhuber die sportlichen Ziele des BCA. „Aber auch ein hinterer Platz wird sicher kein Problem sein“, ergänzt er. Als Favoriten haben die Attachinger den SEF als Landesligisten ausgemacht, doch auch Bezirksligakonkurrent Fatih Ingolstadt traut der BCA einiges zu. Brunnhubers Fazit: „Sicherlich steht der Spaß in der Halle, auf der Tribüne und im Nachtcafe im Vordergrund.“ Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.