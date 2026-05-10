BC Attaching stürzt den TSV Allershausen vom Tabellenthron

Der Spieler des Tages: Saamtou Koussetou (am Ball) erzielte beide Tore für die formstarken Attachinger. – Foto: Lehmann

Durch die 0:2-Niederlage gegen den formstarken BCA verliert Allershausen den ersten Tabellenplatz. Dabei haderte der TSV auch mit dem Schiedsrichter.

Wie gewonnen, so zerronnen: Nur eine Woche lang grüßten die Fußballer des TSV Allershausen in der Kreisliga 2 vom Platz an der Sonne. Nach dem 0:2 (0:1) gegen den BC Attaching mussten die Ampertaler – ausgerechnet vor heimischem Publikum – den Spitzenrang schon wieder räumen. Am Ende stand beim TSV (3.) aber auch der Ärger über den Schiedsrichter.

Es geht eng zu an der Tabellenspitze. So eng, dass Prognosen fürs Saisonfinale aktuell schwierig sind. Und so verwunderte es nicht, dass die Hausherren vom Amperknie der aktuell mit formstärksten Mannschaft ihren Tribut zollen mussten. „Das war der perfekte Samstag“, jubelte BCA-Trainer Stephan Fürst. „Wir haben verdient gewonnen, weil wir mehr investiert hatten.“ Und Allershausens Abteilungsleiter Philipp Jordan? Der gab zu, dass man sich die Sache anders vorgestellt hatte und natürlich den ersten Platz verteidigen wollte.

Das große Aber: Allershausen spielte am Samstag nicht im Stile eines Tabellenführers. Wenn überhaupt, dann nur in der Anfangsviertelstunde, als der TSV das Match diktierte. Dann aber kam die 25. Spielminute und damit der erste Bruch im Allershausener Spiel: Nach einem Abwehrfehler hatte Keeper Marcel Zach das Leder einfach nur nach vorne gedroschen. Die Kugel landete beim Attachinger Saamtou Koussetou, der sich aus 25 Metern ein Herz fasste und zum 1:0 traf (25.).

Nun verloren die Hausherren endgültig den Faden – auch, weil Felix Bachmann bereits früh die Ampelkarte sah (28.). Zu Unrecht, wie Jordan befand: „Der Schiedsrichter war heute schlecht wie das Spiel“, resümierte er, wobei er auch zugab, dass seine Mannschaft „keine gute Leistung abgeliefert“ habe. Später sah auch noch TSV-Fußballer Alexander Holzmaier Gelb-Rot (81.). Der BCA verpasste es jedoch lange, aus der doppelten Überzahl Profit zu schlagen. Erst in der Nachspielzeit stellte Koussetou mit einem Konter auf 2:0 (90.+3). Zuvor war Attachings Jonas Sittenauer mit der Ampelkarte im Gepäck zum Duschen gegangen (90.).