BC Attaching siegt: Nico Franke erzielt Hattrick in 13 Minuten

Attaching feierte zum Saisonende einen klaren Sieg. – Foto: Stephan Schikowski

Für die Kreisliga-Fußballer des BC Attaching ging es am letzten Spieltag um nichts mehr. Dafür aber beim Gastgeber TSV Wartenberg, der noch im Abstiegskampf steckte. Doch der BCA löste die Aufgabe seriös und gewann mit 4:1 (3:0). Damit verabschiedet sich Attaching als beste Rückrundenmannschaft in die Pause.

Gegen die ersatzgeschwächten Wartenberger waren die Gäste bald auf Kurs: Jonas Sittenauer legte die Kugel von der Grundlinie zurück an die Strafraumgrenze, wo Nico Franke abschloss (35.). Und Franke vollendete noch vor der Halbzeit seinen Hattrick: Erst drosch er einen Fernschuss aus 25 Metern in die Maschen (37.), ehe er alleine auf den TSV-Keeper zulief und traf (45.+3). Zwar verkürzte Maximilian Härtl nach einem Foul von Leon Klingseisen vom Punkt (74.), doch danach stellte Franz Gamperl nach einem Hübner-Querpass den alten Abstand wieder her (80.).