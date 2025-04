BC Attaching mittendrin im Abstiegskampf: "Haben versagt"

Werden sich strecken müssen: Die Attachinger um Franz Gamperl (schwarzes Trikot) sind auf Punkte angewiesen - gegen den SVN München dürfte das aber schwierig werden. – Foto: Lehmann

Die Fußballer des BC Attaching haben ihre komfortable Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt eingebüßt. Ausgerechnet jetzt kommt der Tabellenführer.

Attaching – Vor wenigen Wochen waren die Fußballer des BC Attaching auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt. Doch innerhalb kurzer Zeit hat sich das Blatt gewendet. Der Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord ist in Gefahr. Am Samstag (14 Uhr) steht der BCA im Heimspiel gegen den Spitzenreiter SVN München unter Druck. Trainer Stephan Fürst hofft, dass seine Mannschaft das überragende Team dieser Saison ärgern kann. „Wir sind nicht in der Lage, dass wir es als Bonusspiel einordnen können“, sagt Fürst mit Blick auf die Tabelle. Denn aus dem Acht-Punkte-Polster auf die Relegationsplätze ist mittlerweile ein Drei-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer geworden. Der formstarke TSV Rohrbach ist am BCA vorbeigezogen. Andererseits ist Fürst Realist. Er weiß, dass seine Mannschaft einen perfekten Tag gegen die starken Neuperlacher benötigen wird, um am Ende auch etwas Zählbares zu holen.

„In Gaimersheim haben wir in gewisser Weise versagt.“ Wichtig ist jedoch auch, sich Schwung für den Saisonendspurt zu holen. „Dann geht es in drei Spielen um alles. Darauf wollen wir uns mit einer guten Leistung gegen Neuperlach vorbereiten.“ Mit dem gleichen Ansatz waren die Attachinger am vergangenen Wochenende in das Gastspiel beim Tabellenzweiten TSV Gaimersheim (1:3) gegangen – und letztlich krachend gescheitert. „In Gaimersheim haben wir in gewisser Weise versagt“, so der 39-Jährige. Er hofft, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Ob das für Punkte reicht, wird allerdings der Gegner entscheiden.