BC Attaching mit wichtigem Sieg – Attaching schlägt Eitting knapp

BC Attaching – FC Eitting 1:0 (1:0). Am Ende wird wohl niemand mehr fragen, wie dieser Sieg zustande gekommen ist. Den Freisinger Vorstadtfußballern dürfte es aber egal sein, bejubelten sie doch am Feiertag im Duell der beiden Kreisliga-Sorgenkinder ein Erfolgserlebnis. „Natürlich war Erleichterung da“, sagte hinterher BCA-Coach Stephan Fürst, der sich aber gar nicht wirklich freuen konnte. „Was der Sieg wert ist, wird sich nun zeigen.“

Es war zwar nur ein 1:0, aber dieser Dreier war dringend notwendig: Dem BC Attaching gelang am Freitag im Kellerduell mit dem FC Eitting ein immens wichtiger Erfolg. Währenddessen musste der FCA Unterbruck durch das späte 1:1 beim TSV Wartenberg im Rennen um die Tabellenspitze etwas abreißen lassen und hat nun drei Zähler Rückstand auf Primus SV Kranzberg. Und der TSV Nandlstadt kam beim Aufsteiger SC Moosen mit 0:6 gehörig unter die Räder.

Denn der FC Eitting dürfte kein richtiger Gradmesser gewesen sein: Die Mannschaft ist aktuell stark ersatzgeschwächt und daher nicht wirklich konkurrenzfähig in einer ansonsten recht ausgeglichenen Kreisliga 2. So war das knappe 1:0 für die Attachinger Hoffnungen eher zu wenig, FCE-Trainer Bastian Schweiger sprach nach der Partie sogar von „Not gegen Elend“. Ein wirklicher Befreiungsschlag sieht anders aus.

Der Sieg der Hausherren ist und bleibt trotzdem drei Punkte wert. Und so fiel das alles entscheidende Tor: Nach einem Abstimmungsfehler in der Eittinger Verteidigung grätschte Franz Gamperl dazwischen, hatte sich das Spielgerät eigentlich zu weit vorgelegt und spitzelte das Leder gerade noch über die Linie (42.).

In der Folge hatten die Attachinger Chancen, um für Ruhe zu sorgen, „doch wie wir unsere Möglichkeiten vergeben haben, war fast schon fahrlässig“, monierte Fürst. Und das hätte sich beinahe gerächt: In der Nachspielzeit fischte Keeper Hans Gamperl einen strammen Eittinger Schuss aus dem Winkel.

SC Moosen – TSV Nandlstadt 6:0 (3:0). „Wir haben uns heute ganz schlecht präsentiert.“ Andreas Buchberger, der Nandlstädter Coach, hatte den Auftritt in Moosen recht schnell zusammengefasst. Nicht wirklich viel Erfolg hatte der Sportclub in den jüngsten Partien, doch für die Holledauer reichte es diesmal locker. „Für uns war nicht viel drin“, fügte Buchberger an. Nach einer Ecke brachte Maximilian Bauer sein Team früh in Führung (2.), Andreas Galler (21.) und Thomas Breu (27.) erhöhten noch vor der Pause. Auch in Hälfte zwei blieben die Gäste chancenlos – erneut Bauer mit einem Doppelpack (47./69.) und Stefan Denk per Kopf nach einer Ecke (72.) sorgten für das halbe Dutzend Treffer. Kurz vor Schluss holte sich Nandlstadts David Materna nach einem Frustfoul noch die Ampelkarte ab (89.).

TSV Wartenberg – FCA Unterbruck 1:1 (0:1). Die Unterbrucker Kicker spielen eigentlich eine richtig starke Saison und stehen nicht umsonst auf Tabellenplatz zwei. Doch ausgerechnet beim Kellerkind aus Wartenberg mussten sich die Ampertaler nun mit lediglich einem Zähler zufriedengeben. Dementsprechend zerknirscht war Abteilungsleiter Christian Stanglmeir nach der Begegnung: „Wir müssen hier einfach frühzeitig den Sack zumachen“, kritisierte er.

Dabei verlief die Partie zunächst noch recht vielversprechend für die Rot-Weißen. Und es war zum denkbar besten Zeitpunkt kurz vor der Halbzeitpause, als die Gäste die wichtige 1:0-Führung erzielten. Matthis Hayer ließ auf der linken Seite nicht locker, lief einem schon verloren geglaubten Ball hinterher und legte ihn gerade noch in die Mitte. Und dort kam Matteo Kern angerauscht und drückte das Leder über die Linie (40.).

Was nun jedoch fehlte, war die letzte Konsequenz. Und das Tor zum 2:0. Florian Sirtl, Nicklas Hauptkorn oder auch Matthis Hayer hatten Möglichkeiten, konnten diese aber nicht in Zählbares ummünzen. Und dann kam es, wie es kommen musste: Der TSV Wartenberg glich mit der allerletzten Aktion des Spiels aus. Markus Pöppel nagelte das Spielgerät per Freistoß aus gut 20 Metern in die Maschen des FCA-Gehäuses (90.+4).