BC Attaching II bleibt in der A-Klasse – trotz sportlichem Abstieg

Die Zweitvertretung des BC Attaching stieg sportlich ab. Doch weil der VfR Haag freiwillig in die C-Klasse zurückzieht, dürfen die Attachinger in der A-Klasse 6 bleiben.

Die vergangene Saison in der A-Klasse 6 beendeten die Fußballer des BC Attaching II auf dem letzten Tabellenplatz. Nur acht Punkte aus 22 Spielen bedeuteten den sportlichen Abstieg. So überraschte es nicht, dass die Attachinger Zweitvertretung nach der vorläufigen Ligeneinteilung des BFV für die kommende Spielzeit in der B-Klasse 4 zu finden war. Nun aber die Kehrtwende: Der BCA II wird doch wieder in der A-Klasse 6 an den Start gehen. Das FT hat bei Trainer Thomas Stampfl nachgefragt, wie es dazu kam.

„Das hat einen ganz einfachen Hintergrund“, erklärt er. „Durch den freiwilligen Rückzug des VfR Haag in die C-Klasse gibt es aus der A-Klasse 6 keinen weiteren Absteiger.“ Vergleichbar sei das Szenario mit dem freiwilligen Abstieg des FC Neufahrn aus der Kreisklasse. Auch hier wurde der FCN schließlich als Tabellenletzter gewertet, alle dahinter platzierten Mannschaften rutschten in der Abschlusstabelle einen Rang nach oben. Von genau dieser Regel profitieren in der A-Klasse 6 nun die eigentlich abgestiegenen Attachinger.

„Die Verantwortlichen des VfR Haag haben uns ihre Überlegungen schon vier Wochen vor Saisonende mitgeteilt“, erinnert sich Stampfl. So habe man genug Zeit zur Planung gehabt und konnte den in der vergangenen Saison verletzungsbedingt arg gebeutelten Kader verstärken. „Vor allem aus der U 19 dürfen wir etliche vielversprechende Neuzugänge begrüßen“, sagt der Trainer. „Wir freuen uns sehr darauf, mit dieser Mannschaft weiterhin in der A-Klasse zu spielen.“ Das große Ziel für die neue Saison sei definitiv der Klassenerhalt – dieses Mal natürlich am liebsten der sportliche.