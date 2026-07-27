BC Attaching holt Ex-Landesliga-Kicker Musa Mert Kapar

Der Kreisligist verstärkt sich mit drei Neuzugängen. Der 32-Jährige spielte früher drei Jahre beim SE Freising in der Landesliga Südost.

Es dürfte bisher eine weitaus ruhigere Saisonvorbereitung für die Kreisliga-Fußballer vom BC Attaching sein. Vor einem Jahr hatten die Kicker noch den Abstieg aus der Bezirksliga zu verdauen. Doch irgendwann hatten sich die Attachinger gefangen und legten mit einer eingespielten Mannschaft eine bärenstarke Rückrunde hin. Wohl auch deswegen sahen die BCA-Verantwortlichen gar nicht das Bedürfnis, in personeller Hinsicht allzu viel zu verändern.

„Wir vertrauen unserem bisherigen Kader zu 100 Prozent“, betont Trainer Stephan Fürst. Folglich fallen die Veränderungen recht überschaubar aus – Fürst startet nahezu mit seiner Truppe der Vorsaison ins neue Spieljahr 2026/27. Abgänge aus dem Kreisliga-Kader gab es nicht. Dafür hat sich der BCA fürs Mittelfeld und die Abwehr mit drei frischen Kräften verstärkt, die im Landkreis keine Unbekannten sind.

Mit Musa Mert Kapar bekamen die Attachinger sogar einen Kicker mit Landesliga-Erfahrung: Der 32-Jährige spielte früher beim SE Freising drei Jahre lang in der Südost-Staffel und zuletzt bei der SG Eichenfeld Freising. Er gilt als feiner Techniker – „und passt menschlich und spielerisch perfekt zu uns“, freut sich Fürst.

Den Nachnamen des zweiten neuen Spielers kennt man in Attaching bereits: Mit Denis Huljina wechselte ein Akteur mit Kreisliga- und Kreisklassen-Expertise vom SV Vötting innerhalb der Stadt. Er ist der Bruder des früheren BCA-Fußballers Patrick Huljina. Der 26-jährige Neuzugang fällt aktuell allerdings noch verletzt aus.

Der Dritte im Bunde ist Josua Glebe: Den 18-Jährigen zog es vom SEF zum BCA. Er kickte bereits in der Jugend zeitweise in Attaching, sammelte aber auch Erfahrungen in der U13-Förderbundesliga bei der SpVgg Unterhaching. Und er ist, erläutert Fürst, auch wenn er noch in der A-Jugend spielen dürfte, nicht für den Nachwuchs vorgesehen. „So, wie er trainiert“, sagt der Coach, „wird er seine Einsatzminuten bekommen.“