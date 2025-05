BC Attaching: Feuertaufe bestanden, jetzt steigt das erste Endspiel

Die Attachinger Bezirksliga-Fußballer setzen im Rückspiel gegen Siegsdorf auf mehrere Faktoren. Ein Sieg – und die Relegationsreise des BCA geht weiter.

Attaching – Im Hinspiel legten beide Teams die Karten auf den Tisch. Geheimnisse gibt es nun keine mehr im Relegationsduell zwischen dem BC Attaching und dem TSV Siegsdorf. Nach dem 1:1 in Siegsdorf im ersten Aufeinandertreffen steigt am Samstag (18 Uhr) in Attaching das Rückspiel. Der Sieger zieht in die finale Relegationsrunde ein und hat somit weiterhin die Chance auf den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Der Verlierer steigt in die Kreisliga ab.

„Auf den Begriff ,Endspiel’ habe ich in den vergangenen Wochen ganz bewusst verzichtet, obwohl wir schon da wichtige Partien hatten. Das Rückspiel gegen Siegsdorf ist nun ein Endspiel“, sagt BCA-Trainer Stephan Fürst. Er und seine Mannschaft wollen am Samstag jubeln – am liebsten nach 90 Minuten, falls nötig auch nach 120 Minuten oder dem möglichen Elfmeterschießen. Fürst glaubt an sein Team – und das aus mehreren Gründen.

Siegsdorfer Auswärtsschwäche

„Viele meiner Jungs haben noch nie in der Relegation und noch nie vor so einer Kulisse gespielt. Sie haben die Feuertaufe bestanden“, erläutert der Attachinger Trainer, der mit dem 1:1 im Hinspiel gut leben kann. Auch weil er die Statistik des Gegners kennt: Ost-Bezirksligist Siegsdorf holte in dieser Saison 17 seiner 22 Zähler im eigenen Stadion. Auswärts hat der TSV hingegen kein Punktspiel gewonnen (fünf Remis, zehn Niederlagen).

„Man hat schon gemerkt, dass sie vom Publikum angetrieben wurden – vor allem in der Schlussphase“, sagt Fürst. Siegsdorf zog quasi ein Powerplay auf, doch die BCA-Defensive um Torhüter Hans Gamperl rettete das Remis über die Zeit. „Hätten wir den einen oder anderen Zweikampf mehr gewonnen, hätten wir die Energie zwischen Mannschaft und Fans bremsen können“, erklärt Fürst. Auch deshalb liegt der Fokus vor dem Rückspiel auf der Zweikampfführung. In dieser Kategorie erreichten die Attachinger nicht ihr Limit.

Attachinger Selbstkritik im Training

Fürst ist zuversichtlich, dass sich seine Fußballer im Rückspiel steigern werden: „Sie wissen, dass sie es besser können. Da waren sie in der Besprechung am Donnerstag im Training selbstkritisch.“ Er ist davon überzeugt, dass seine Akteure seinen Zweikampf-Leitfaden diesmal besser umsetzen werden: „Zunächst muss ich den Zweikampf führen wollen. Danach muss ich in den Zweikampf reinkommen. Und der letzte Schritt ist, den Zweikampf zu gewinnen.“

Auf dem kleinen Rechteck in Siegsdorf spielte der TSV seine körperliche Überlegenheit aus. Auf dem größeren Platz in Attaching sind jedoch auch andere Dinge wie Tempo gefragt. Ein Lukas Hübner etwa kann dort seine Qualitäten auf der rechten Seite ganz anders ausspielen als im ersten Duell.

Die Attachinger wissen, dass sie „noch viel Luft nach oben haben“. Hinzu kommt der Heimvorteil: „Jetzt spielen wir in unserem Wohnzimmer – und sie haben die lange Anreise“, sagt Fürst. Er hofft, dass seine Elf vom eigenen Anhang so lautstark und fair unterstützt wird wie die Siegsdorfer im Hinspiel von ihren Fans. Moritz Stalter