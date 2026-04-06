BC Attaching feiert 3:0-Derby-Sieg gegen abstürzenden FCA Unterbruck

Mann des Tages: Franz Gamperl (l.) brachte Attaching mit seinem Doppelpack auf die Siegerstraße. Da konnte auch FCA-Spieler Felix Schäfer (r.) nichts ausrichten. – Foto: Michalek

Der BC Attaching gewinnt zum dritten Mal in Folge zu Null. Franz Gamperl trifft doppelt gegen die gebeutelten Gäste vom FCA Unterbruck.

Seit der Winterpause hat sich in der Kreisliga 2 einiges verändert. Während die Fußballer des FCA Unterbruck eine starke Hinrunde gespielt haben, jetzt aber abreißen lassen müssen, kommen die Kicker des BC Attaching im Jahr 2026 immer besser in Fahrt: Sie gewannen am Karsamstag das Landkreisduell gegen den FCA völlig verdient mit 3:0 (2:0). Damit verabschiedeten sich die Ampertaler nach vier Niederlagen in Serie endgültig aus dem Rennen um die vorderen Tabellenplätze. Dagegen machen die Attachinger ihren schwachen Saisonstart immer mehr vergessen und sind nun Sechste.

„Wir haben zum dritten Mal in Folge zu Null gespielt“, jubelte BCA-Trainer Stephan Fürst nach der Partie. „Das ist schon eine Leistung.“ Zudem sei das ein wichtiger Dreier gewesen, sagte der Coach mit Blick auf die aktuelle Serie des Bezirksliga-Absteigers, der in diesem Jahr bisher drei von vier Spielen gewonnen hat. Und weiter: „Der Zusammenhalt und die Gemeinschaft bei uns sind super.“ Enttäuscht war dagegen Unterbrucks Coach Sepp Summerer: Man schaffe es derzeit nicht, sich freizuschwimmen – „und außerdem machen wir zu leichte Fehler“.

Der Mann des Tages bei den Attachingern war Flügelflitzer Franz Gamperl mit seinem Doppelpack im ersten Spielabschnitt. Zunächst hatte Saamtou Koussetou eine Flanke in den Strafraum geschlagen, wo Gamperl am höchsten stieg und das Leder aus sieben Metern unhaltbar einköpfte (24.). Und kurz vor der Halbzeit sorgte das Attachinger Eigengewächs für die Vorentscheidung: Der BCA provozierte im Mittelfeld einen Brucker Fehlpass. Anschließend ging es schnell – zu schnell für den FCA. Am Ende lief Gamperl allein auf Keeper Michael Zachskorn zu und erzielte das 2:0 (43.).

Den Deckel drauf machte Daniele Chezzi in der zweiten Hälfte: Konstantin Mayr schlug einen Freistoß in den Sechzehner, wo der 35-Jährige die Kugel per Kopf im Tor unterbrachte (68.). In der Folge hatten je zweimal Erkin Özege und Lukas Huber Chancen, das Ergebnis weiter nach oben zu schrauben.