BC Attaching empfängt Kirchdorf: Wer stoppt den Lauf der Fürst-Elf?

Kellerduell zwischen dem FC Moosburg und dem FCA Unterbruck – Foto: Lehmann

Der BCA ist seit der Winterpause ungeschlagen und liegt auf Platz vier. Kirchdorf wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Die einen vom BC Attaching haben gerade einen Lauf, den die anderen vom SC Kirchdorf gerne hätten. Nun treffen beide aufeinander. Währenddessen holte der FC Moosburg am Donnerstag im vorgezogenen Match gegen den FCA Unterbruck beim 2:1 drei immens wichtige Zähler.

BC Attaching – SC Kirchdorf (Samstag, 14 Uhr). Es ist ja nicht so, dass die Fußballer des SC Kirchdorf schlecht spielen würden. Immerhin sechs Begegnungen hintereinander haben die Ampertaler nicht mehr verloren. Aber: Nur mit Remis kommt man halt auch nicht raus aus dem Keller. Und deswegen hätte die Elf gern den Lauf, den ausgerechnet der BCA zur Zeit hat. Seit der Winterpause haben die Fürst-Mannen kein Match mehr verloren. Der verdiente Lohn: Platz vier mit 32 Punkten. Elf Zähler Vorsprung sind das auf den ersten Relegationsrang.

Davon blenden lassen sich die Vorstadtkicker aber nicht. In trockenen Tüchern sieht Coach Stephan Fürst noch nichts. „Die unteren Teams punkten fleißig“, erklärt er. „Ich sehe die Sache noch nicht entspannt.“ Und irgendwie sind sich die Attachinger auch selbst ein mahnendes Exempel: Letztes Jahr, noch in der Bezirksliga, standen die Rot-Schwarzen zur Winterpause gut da, um am Ende sang- und klanglos abzusteigen. Deswegen nehmen sie das Duell mit dem Sportclub sehr ernst, schon allein deswegen, weil Kirchdorf „kämpferisch und von der Mentalität eine super Mannschaft ist“. Das werde ein ganz heißer Ritt, befürchtet Fürst. Gut also, dass der BCA fast auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. Nur Co-Trainer Daniele Chezzi ist gesperrt. Zudem fehlt Uros Mijovic bis zum Saisonende.

Durchaus mit den Messern zwischen den Zähnen werden die Kirchdorfer anreisen. Was schon auch am Hinspiel liegt: Damals lag der Sportclub bis zum Schluss gleichauf und kassierte erst in der Nachspielzeit das bittere 1:2. Zuvor hatten die Ampertaler zahlreiche Hochkaräter, scheiterten aber ein ums andere Mal an Keeper Hans Gamperl. Und deswegen ist es „Ziel, diesen Gamperl zu überwinden“, wie es SCK-Coach Andreas Apold schmunzelnd ankündigt. „Im Hinspiel hat er ihnen den Sieg festgehalten.“

Freilich wollen die Kirchdorfer nicht ins offene Messer laufen und wissen auch um die eigenen Stärken, die es aber nun gilt, wieder besser auszuspielen. Aktuell habe man auch einfach das Momentum nicht. „Irgendwann wird der Knoten aber platzen.“ Personell plagen Apold ein paar Probleme. Youngster Philip Czypull hat sich an der Rippe verletzt und droht auszufallen. Ebenso wie Vorlagen-König Nertil Hoxhaj, auch sein Einsatz ist fraglich.

FC Moosburg – FCA Unterbruck 2:1 (2:0). Den 21. Spieltag eingeläutet hat bereits ein Kellerduell – mit dem besseren Ende für die Bonauer, die damit nicht nur ihre Heimstärke unter Beweis stellten, sondern auch dem FCA immer mehr Sorgen bereiten. Den Grundstock für den Sieg legten die Moosburger in Durchgang eins, als den Bruckern binnen 60 Sekunden der Stecker gezogen war. Zum Dosenöffner wurde Spielertrainer Florian Bittner, der einen Schlenzer aus 20 Metern flach und frech im Gehäuse unterbrachte (21.). Und keine Minute später klingelte es erneut: Matthias Holzinger hatte einen Steckpass aus der hinteren Reihe verwertet.

Doch so ganz geschlagen geben wollten sich die Ampertaler nicht: Zunächst scheiterten die Gäste durch Florian Sirtl an Keeper Johannes Groitl mit einem Elfmeter (61.), ehe dann der Anschlusstreffer fiel. Sirtl traf aus der Ferne (70.). Mehr war jedoch nicht drin, obwohl Unterbruck massiv auf den Ausgleich drängte und ein Remis verdient gehabt hätte. „Das war ein dreckiger Sieg“, musste Bittner zugeben. Und FCA-Spartenchef Christian Stanglmeir war geknickt: „Wir hätten mindestens ein Unentschieden holen können.“