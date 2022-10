BC Attaching beim Tabellenführer: „Wir haben nichts zu verlieren“ Fußball-Bezirksliga

Attaching – „Der Erste spielt gegen den Letzten – das sagt eigentlich alles“, meint Enes Mehmedovic, der Trainer des BC Attaching, und lacht. Mehmedovic hat seinen Humor nicht verloren, obwohl seine Truppe in einer sportlichen Krise steckt und am vergangenen Wochenende an das Ende der Tabelle abgerutscht ist. Am Sonntag (13.30 Uhr) ist der Aufsteiger beim Spitzenreiter SpVgg Feldmoching im Einsatz. Ohne Druck. „Wir haben nichts zu verlieren“, betont Mehmedovic.

Der SV Dornach hat‘s vorgemacht

Der 41 Jahre alte Trainer weiß, dass seine Elf nur mit einer Leistung nahe an ihrem Topniveau eine Chance hat – und zudem auf einen schwachen Tag des Gegners hoffen muss. „Das ist ein Spiel David gegen Goliath“, sagt Mehmedovic. Die Feldmochinger stuft er als „technisch überragend“ ein. Nur dem SV Dornach ist es in dieser Saison gelungen, die Münchner zu bezwingen: Am vergangenen Wochenende zog der SVD durch einen 4:2-Sieg mit der Spielvereinigung gleich. „Wir hatten einen Beobachter dort. Feldmoching hatte 70 Prozent Ballbesitz. Dornach war nicht das bessere Team, hat aber seine Chancen genutzt“, sagt Mehmedovic.

