BBC 08 zieht ins Halbfinale ein – 2:0-Auswärtssieg in Möser

Luca Schulz (BBC) im Laufduell – Foto: Lene Lichtenberg

Bereits in der 12. Minute nutzte Luca Jannes Schulz einen Fehler in der Defensive der Gastgeber und brachte den BBC mit einem platzierten Abschluss in Führung. Denis Neumann konnte sich im Strafraum beim Kopfballduell behaupten und für Schulz auflegen. Möser zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt, suchte den Zweikampf und hielt die Partie mit großem Einsatz offen. Kurz vor der Pause bot sich Burg die große Chance zur Vorentscheidung, doch ein von Denis Neumann ausgeführter Strafstoß verfehlte das Tor, sodass es mit einem knappen 0:1 in die Halbzeit ging.

Nach dem Seitenwechsel brachte Möser frische Kräfte, unter anderem Simon Moratschke, der für zusätzliche Stabilität und Laufstärke sorgte. Die Gastgeber stemmten sich mit viel Leidenschaft gegen die drohende Niederlage, während Burg geduldig blieb und das Spiel kontrollierte. Gelbe Karten auf beiden Seiten unterstrichen die hohe Intensität des Duells. In der 78. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Der eingewechselte Xaver Parpart setzte sich nach Pass von Jürgen im Strafraum durch und schob überlegt zum 0:2 ein. Möser versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, wechselte offensiv und suchte den Anschluss, doch der BBC verteidigte abgeklärt und ließ kaum noch gefährliche Aktionen zu. Nach 90 Minuten stand ein verdienter Auswärtssieg für den Landesklasse‑1‑Tabellenführer, der seine Favoritenrolle bestätigte, während Möser trotz der Niederlage eine kämpferisch starke Leistung zeigte und dem Gegner lange Paroli bot.