BBC 08 wirft nächsten Verbandsligisten raus: Barleben stolpert in Burg

Der Burger BC 08 hat sich in der zweiten Hauptrunde des dachbleche24-Landespokals Sachsen-Anhalt erneut als Verbandsliga-Schreck präsentiert. Nach dem 5:2-Sieg gegen Fortuna Magdeburg in Runde eins bezwang der Landesklasse-Vertreter nun auch den FSV Barleben mit 1:0.

Vor knapp 200 Zuschauern starteten die Gäste wie erwartet druckvoll, doch der erste gefährliche Angriff gehörte den Gastgebern. Nach einem sehenswerten Doppelpass setzte Henning Saage den Ball per Flachschuss ins Netz und brachte den BBC 08 in Führung (8.). Angetrieben vom eigenen Anhang fanden die Burger immer besser ins Spiel und neutralisierten den Favoriten geschickt. Strafraumszenen blieben auf beiden Seiten allerdings Mangelware.

Trotz Unterzahl verteidigte der BBC 08 die knappe Führung mit großem Einsatz bis zum Schlusspfiff. Mit dem zweiten Verbandsliga-Streich in Folge zieht das Team verdient in die nächste Runde ein – und sorgt weiter für Furore im Landespokal.

Nach der Pause änderte sich zunächst wenig, ehe das Spiel in der 66. Minute eine entscheidende Wendung nahm: Torschütze Saage sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Barleben drängte fortan vehement auf den Ausgleich, rannte sich aber immer wieder an der kompakten Defensive der Gastgeber fest. Die beste Chance für Burg vergab Denis Neumann, dessen Schuss knapp das Ziel verfehlte.

