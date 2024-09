BBC 08 scheitert erst im Elfmeterschießen

In der dritten Runde des Landespokals von Sachsen-Anhalt war für den BBC 08 Endstation. Trotz ihres engagierten Auftritts konnten sich die Gastgeber nicht belohnen. Letztendlich setzte sich der Vertreter der Landesliga knapp mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen den Burger BC 08 durch.

Der Burger BC zeigte sich vor heimischem Publikum als ebenbürtiger Gegner und konnte den Gästen bis zum Elfmeterschießen Paroli bieten. Der glücklichere Gewinner verließ am Ende als Sieger den Platz. Der Burger BC hatte während der regulären Spielzeit und der Nachspielzeit mehrere gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. Die Gäste präsentierten sich solide und waren stets gefährlich. Die Spielkontrolle wechselte im Verlauf des Spiels immer wieder. Zum Ende der ersten Halbzeit hatte der BBC einige Vorteile, die sie auch in die zweite Halbzeit mitnehmen konnten. Sie erspielten sich zahlreiche gute Möglichkeiten zur Führung. Bennstedt wurde gegen Ende der zweiten Halbzeit stärker. In der Verlängerung dominierten zunächst die Gastgeber, bevor die Gäste in den letzten fünf Minuten aufdrehten. Das Elfmeterschießen brachte schließlich die Entscheidung. Burg gratuliert Bennstedt zum Sieg und wünscht ihnen viel Erfolg im weiteren Verlauf des Pokals und der Saison. In der kommenden Woche erwartet den Burger BC ein weiteres Heimspiel im Ligaalltag gegen die Niegripper vom Burger Stadtrand im BBC 08 Parkstadion.