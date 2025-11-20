BBC 08 - Reserve vor wichtigem Prüfstein in Bergzow Der Burger BC II steht am kommenden Wochenende vor einem richtungsweisenden Auswärtsspiel beim SV Grün-Weiß Bergzow. Verlinkte Inhalte KL Jerichower Land Bergzow SG Güsen II Niegripp II Gommern II + 8 weitere

Die Burger Reserve gehört aktuell zu den formstarken Mannschaften der Kreisliga und hält sich im oberen Tabellenbereich, während Bergzow im breiten Mittelfeld rangiert und dringend Punkte benötigt, um nicht den Anschluss nach oben zu verlieren.

Für die Hausherren ist es daher ein Spiel, das über die weitere Ausrichtung der Saison mitbestimmen kann – für den BBC II dagegen eine Chance, Druck auf die Tabellenspitze auszuüben und sich weiter zu festigen. Der BBC 08 reist mit einem deutlichen Aufwärtstrend an. Das Team des Trainerduos Patrick Busse und Danny Lindenblatt zeigt seit Wochen eine stabile Entwicklung, die sich besonders in der Defensivarbeit widerspiegelt. „Wir wollten hinten konstanter werden, und die Mannschaft setzt das gerade sehr konzentriert um“, betont Busse, der die Balance im Spiel seiner Elf immer wieder hervorhebt. Unterstützt wird er seit Kurzem von Trainer Lindenblatt, dessen Einstieg für zusätzlichen Schwung sorgt. „Wir sind im Trainerteam jetzt komplett, und das merkt man auch auf dem Platz“, so Busse weiter. Die Abstimmung im Team wirkt gefestigt, die Rollenverteilung klar – ein Pluspunkt, der auch in Bergzow gefragt sein wird.

Die Gastgeber hingegen präsentieren sich bislang wechselhaft. Offensiv hat Bergzow das Potenzial, jedem Gegner Probleme zu bereiten, doch die Konstanz über 90 Minuten fehlte zuletzt. Gerade gegen kompakte Mannschaften tut sich Grün-Weiß immer wieder schwer, weshalb das Duell gegen den strukturiert auftretenden BBC II zu einer echten Prüfung werden dürfte. Entscheidend wird sein, ob Bergzow im Umschaltspiel schnell genug agieren und die Räume hinter der Burger Abwehr bespielen kann. Für Burg wird es darum gehen, die Kontrolle früh an sich zu reißen und die gewonnene defensive Stabilität erneut zum Fundament des eigenen Spiels zu machen. Gelingt es, die Ballzirkulation sauber aufzubauen und Bergzow von langen Druckphasen fernzuhalten, spricht vieles dafür, dass der BBC II auch aus diesem Auswärtsspiel zählbares mitnehmen kann. Doch die Gastgeber gelten gerade zuhause als unangenehm, weshalb ein intensives, physisch geprägtes Duell zu erwarten ist.