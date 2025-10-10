BBC 08 empfängt Germania Halberstadt auf dem Nebenplatz

Grund für die Entscheidung sind die derzeit besseren Platzverhältnisse auf dem Nebenplatz. Außerdem verspricht sich der Verein eine noch dichtere und stimmungsvollere Atmosphäre, wie sie zu einem echten Pokalfight passt.

Trotz des Wechsels auf Platz 2 müssen die Zuschauer nicht auf gewohnte Rahmenbedingungen verzichten – das Catering-Angebot soll in üblicher Form bereitstehen.

Auch die Mannschaft freut sich auf zahlreiche Unterstützung: „Die Bedingungen auf dem Nebenplatz sind aktuell besser als im Stadion. Wir hoffen, dass uns unsere Fans auch dort zahlreich begleiten und lautstark unterstützen. Eure Unterstützung kann im Pokalspiel gegen Halberstadt den Unterschied machen.“