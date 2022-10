Bayrischzell macht es wieder spannend in der Kreisklasse 3 2:0-Sieg in Darching

Darching/Bayrischzell – Eine Überraschung ist dem SV Bayrischzell beim Nachholspiel in der Kreisklasse 3 in Darching gelungen. Die Gäste setzten sich am Dienstagabend unter Flutlicht mit 2:0 durch.

Die Hausherren mussten kurzfristig auf die kranken Christoph Lindmeier und Peter Hofstetter verzichten, was in der Defensive zu Problemen führte. „Wir haben vorne kein Tor geschossen, obwohl wir Chancen hatten. Aber wir hätten auch zur Pause schon 0:2 zurückliegen können. Wahrscheinlich hätten wir noch zwei Stunden spielen können, ohne ein Tor zu schießen“, ärgerte sich Lachemeier.

„Es war ein ambitioniertes, aber faires Derby mit viel Kampf. Es ging hin und her und Schiedsrichter Martin Millegger hatte das Spiel stets gut im Griff“, berichtete SV-Trainer Wacco Schmid. „Das 0:2 war eine verdiente Niederlage. Immer wenn wir uns absetzen könnten, dann machen wir den Big Point nicht. Aber so ist es halt im Fußball. Man kann Bayrischzell nur zum Sieg gratulieren“, sagte Darchings Trainer Patrick Lachemeier.

Zu Beginn ging es hin und her, bis Paul Frege die Gäste nach 23 Minuten in Führung brachte. Dann scheiterten Maximilian Wiedmann und Lukas Müller bei Alleingängen, auch die DJK ließ zwei gute Möglichkeiten liegen, sodass es mit dem 0:1 in die Halbzeit ging. Gut fünf Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte Markus Nopper mit dem 2:0 für die Vorentscheidung, die bis zum Schluss Bestand hatte. „Wir waren gut aufgestellt und in der Abwehr sehr präsent. Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden. Das Ergebnis geht in Ordnung und hätte auch noch höher ausfallen können“, resümierte Schmid. ts

DJK Darching – SV Bayrischzell 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Frege (23.), 0:2 Nopper (52.).