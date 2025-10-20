Bayreuths Coach mit emotionaler Botschaft: Dank an Geschäftsführerin

Der Druck war schon groß auf Bayreuths Coach Lukas Kling . Die Saison verläuft aus Sicht der "Oldschdod" bislang enttäuschend. Anstatt sich nach oben zu orientieren, müssen die Oberfranken den Blick in den Rückspiegel werfen. Zwei kämpferisch starke und überzeugende Auftritte gegen die Topteams aus Würzburg und Unterhaching haben nun aber vorerst für Ruhe rund ums Hans-Walter-Wild-Stadion gesorgt. Die könnte allerdings trügerisch sein...

Nach dem 1:1 im Hachinger Sportpark wurde Lukas Kling richtig emotional: "Ich bin einfach unfassbar stolz auf die gesamte Truppe. Nach der ganzen Scheiße, sorry für den Ausdruck, die auf uns eingeprasselt ist, jetzt so zwei Spiele abzureißen, auch vor dem Hintergrund der ganzen Verletzungen, da kann ich nur sagen: Hut ab! Das zeigt, dass die Mannschaft lebt und dass es richtig war, den Weg weiter zu gehen. Riesendank auch an die Frau Kalemba (Geschäftsführerin der SpVgg Bayreuth, Anm.d.Red.), die ruhig geblieben ist. Ich bin einfach nur stolz nach dieser Leistung." Die Bayreuther hatten dem Tabellenführer, der zuvor drei deutliche Siege in Folge einfahren konnte, vor allem im ersten Durchgang große Probleme bereitet und nahmen am Ende verdient einen Zähler mit auf die Heimreise, was die Kritiker zunächst wohl wieder ein wenig verstummen lässt.

Klar ist aber auch: Im Heimspiel nun am kommenden Freitag gegen den FC Augsburg II, der im Moment Tabellenplatz 15 belegt, erwarten die Fans einen Erfolg - und vor allem wollen die schwarzgelben Anhänger zuhause im Hans-Walter-Wild-Stadion endlich mal wieder ein Tor bejubeln dürfen. Das gelang der Altstadt nämlich in den vergangenen vier (!) Heimspielen nicht. Die letzten Treffer im "HaWaWi" waren den Bayreuthern Ende August beim 2:0 gegen den TSV Buchbach vergönnt. Geht der Heimfluch weiter und es klappt wieder nicht mit einem Torerfolg, dann dürfte es schnell wieder ungemütlich werden rund um die Jakobshöhe.