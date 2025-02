Bayreuther Trainerteam bekommt Zuwachs

Die SpVgg Bayreuth bereitet sich derzeit intensiv auf die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern vor, die für die "Oldschdod" am Freitag, den 28. Februar mit dem Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg beginnt. Jetzt haben sich die Oberfranken noch einmal Verstärkung ins Trainerteam geholt, um nichts dem Zufall zu überlassen.

So schreibt der Verein in einer Pressemitteilung: "Sebastian Köhler stößt als Athletiktrainer und unterstützender Co-Trainer zum Team. Sebastian Köhler, der zuletzt beim TSV Neudrossenfeld als Athletiktrainer tätig war und nun zur SpVgg Bayreuth zurückkehrt, bringt wertvolle Erfahrung mit und freut sich auf seine neue Herausforderung bei der Oldschdod. Seine Expertise im Bereich Athletiktraining soll das Team optimal auf die anstehenden Aufgaben vorbereiten und zusätzliche Impulse setzen." Köhler verstärkt damit das bestehende Trainerteam um Chefcoach Lukas Kling, Co-Trainer Sebastian Lattermann und Torwarttrainer Tobias Fuchs.

Auch wenn die Bayreuther derzeit immer wieder mit den im Winter üblichen krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen haben, lässt sich die Vorbereitung bislang sehr gut an. Die Schwarzgelben präsentierten sich nach den Testsiegen gegen Ammerthal (6:4) und Eltersdorf (7:0) auch in Weiden torhungrig und siegten standesgemäß mit 4:0. Insgesamt 17 Treffer gegen drei Bayernligisten, das kann sich sehen lassen - und das wird auch Cheftrainer Lukas Kling wohlwollend zur Kenntnis nehmen, zog sich doch die Abschlussschwäche bislang wie ein roter Faden durch die Saison.

Kam zuletzt auch in Weiden zum Einsatz: Bayreuths Neuzugang Jermain Nischalke (am Ball). – Foto: Dagmar Nachtigall

Am morgigen Mittwochabend geht der Testspielreigen für die Bayreuther weiter. Um 19:30 Uhr ist die "Oldschdod" zu Gast beim TSV Neudrossenfeld. Am kommenden Samstag dann reist der Tross der SpVgg zur derzeit finanziell schwer angeschlagenen SpVgg Bayern Hof. Die Generalprobe vor dem Ligaauftakt findet dann am 22. Februar zuhause gegen die Profireserve des 1. FC Nürnberg statt.