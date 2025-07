Bayreuth zwingt Ansbach in packendem Auftaktspiel spät in die Knie

Den besseren Start in die Begegnung hatten die Hausherren, nur sieben Minuten nach Anpfiff war es Niklas Seefried, der die Führung erzielen konnte: Nach einem genialen Steckpass von Björn Angermeier tauchte er alleine vor dem Tor auf. Eiskalt vollendete Seefried souverän ins rechte untere Eck – 1:0 für die Ansbacher! Bayreuth brauchte einige Minuten, sich vom Gegentreffer zu erholen, doch in der 29. Minute kamen sie zurück ins Spiel. Nicolas Andermatt eroberte im Mittelfeld den Ball, spielte zu Marco Zietsch, der perfekt zu Felix Heim durchsteckte. Dieser schlenzte die Kugel aus etwa 18 Metern überragend ins rechte Toreck – keine Chance für den Ansbacher Schlussmann Heiko Schiefer. Kurz vor dem Halbzeitpfiff zappelte der Ball erneut im Netz und die Hausherren jubelten - jedoch nur kurz, da der vermeintliche Torschütze Mirko Puscher knapp im Abseits befand. So stand zur Halbzeit ein gerechtes 1:1 auf der Anzeigetafel, beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe. Im zweiten Durchgang starteten die Gäste besser, doch richtig zwingend wurde es nicht. In der 60. Spielminute hatte dann Patrick Kroiß auf Seiten der Ansbacher die Führung auf dem Fuß, nach einem Abwehrfehler lief er alleine auf den Keeper zu, aber schob den Ball am rechten Torpfosten vorbei. Zehn Minuten später die nächste hundertprozentige Chance für Ansbach: Abwehrmann Lukas Oberseider kam aus 3 Metern zum Abschluss und nagelte das Ding über den Querbalken. Die schludrige Chancenauswertung sollte sich noch rächen: In der 82. Minute trat Nicolas Andermatt einen präzisen Freistoß aus dem Halbfeld in den Fünfmeterraum, dort setzte sich Neuzugang Alexander Seidel im Zweikampf durch und konnte die Kugel Volley zum 2:1-Führungstreffer über die Linie bugsieren. Ansbach probierte in der Folge noch alles, doch Bayreuth verteidigte clever und ließ die Hausherren nicht mehr zwingend vor die Kiste kommen.

Am Ende blieb es beim 2:1 für Bayreuth – ein spannendes Auftaktspiel, das auf jeden Fall Lust auf die kommende Saison macht!