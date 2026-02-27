Bayreuth verkündet Profifußball-Aus & stellt auf Amateurbetrieb um Die Maßnahme gilt ab der kommenden Saison 2026/27 +++ "Müssen einfach aus wirtschaftlicher Sicht zurückdrehen" von PM/mwi · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Professioneller Fußball wird für Edwin Schwarz und Kollegen ab Sommer in Bayreuth nicht mehr möglich sein. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Die finanziellen Probleme bei der SpVgg Bayreuth fordern ihren Tribut. So wird die "Oldschdod" ab der kommenden Saison den Spielbetrieb auf Amateurbasis ausrichten und den Fokus noch stärker auf die eigene Jugendarbeit richten. Das hat der oberfränkische Traditionsklub am Freitagmittag bekanntgegeben.

Der Schritt ist Teil einer wirtschaftlichen Neuausrichtung, mit der der Verein auf die aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen reagiert und die in den vergangenen Monaten eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen konsequent fortführt. Heißt im Klartext: Es muss weiter strikt gespart werden! Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba erklärt: "Das bedeutet nicht, dass wir nicht die gleichen Ambitionen in der Regionalliga haben, aber wir müssen einfach aus wirtschaftlicher Sicht zurückdrehen, um das, was bereits in den letzten Monaten an Kosten reduziert wurde, weiterzuführen. Natürlich ist das alles nichts, was von heute auf morgen geht, aber wir hoffen, dass wir mit der Unterstützung unserer Sponsoren und Partnern gute Möglichkeiten finden werden."





Kalemba verspricht: Ambitionen in der Regionalliga bleiben die gleichen! Ein kleines Hintertürchen lässt sich die SpVgg aber: Denn gleichzeitig betont der Verein, dass es sich hierbei um den aktuellen Planungsstand handelt. Gespräche mit potenziellen Investoren und weiteren Partnern werden weiterhin geführt. Veränderungen an der Ausrichtung sind daher grundsätzlich möglich, sollten sich neue tragfähige Perspektiven ergeben.