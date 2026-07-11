Der Nachfolger von Nicolas Andermatt bei der SpVgg Bayreuth: Dennis Lippert (Archivbild). – Foto: Imago/Zink

Tor-Spektakel am Samstagmittag! In den frühen Samstags-Tests der Teams aus der Regionalliga Bayern zündete die SpVgg Bayreuth beim 9:1-Kantersieg gegen Ammerthal ein Offensiv-Feuerwerk. Während der TSV Landsberg seine Generalprobe gewann, setzte es für Schweinfurt, Eltersdorf und Vilzing dagegen einen Dämpfer.

Erfolgreiche Generalprobe für den TSV 1882 Landsberg: Gegen Ligakonkurrent Illertissen siegte die Mannschaft von Trainer René Schröder mit 3:2. Den Torreigen eröffnete TSV-Sommerneuzugang Fynn Heinze nach Vorlage von Ex-FVI-Angreifer Maximilian Seemüller bereits in der 6. Minute. Finn Annabring glich zwar zwischenzeitlich aus, doch Seemüller und der US-Amerikaner Creighton Braun schossen den Regionalliga-Aufsteiger 3:1 in Front. Denis Milic verkürzte kurz vor Schluss noch auf 2:3. Für den TSV Landsberg ist die Generalprobe damit geglückt vor dem Pokalspiel gegen den TSV Schwabmünchen. Illertissen gastiert im Pokal beim TSV Bergrheinfeld in Unterfranken.

Beim TSV Brand sorgte die U23 der SpVgg Greuther Fürth gegen verletzungsgeplagte Kalchreuther für ein Torfeuerwerk. Nach knapp über 50 Minuten lag der Kleeblatt-Nachwuchs bereits mit 5:0 vorn, ehe Kalchreuths Timm Wagner der Anschlusstreffer gelang. Die Fürther antworteten kurz vor Schluss mit dem 6:1.

Angeführt vom neuen Kapitän Dennis Lippert präsentierte sich die SpVgg Bayreuth gegen Bayernliga-Aufsteiger Ammerthal in Torlaune. Trotz des zwischenzeitlichen 1:1 führte die Oldschdod gegen die DJK bereits mit 5:1 zur Pause. In der zweiten Hälfte machte Bayreuth es fast zweistellig. Am Ende stand es 9:1 für den Regionalligisten. Erfreulich aus Bayreuther Sicht: Mit Niklas Doll, Erion Shaqiri, Kevin Onuigwe und Louis Stöcker trafen gleich vier Neuzugänge.

Diese Runde ging an die Regionalliga Nordost: Der 1. FC Schweinfurt 05 hat am Samstagnachmittag erneut gegen einen Regionalligisten aus der Nordost-Staffel getestet und nach dem 4:2-Sieg gegen Zwickau diesmal eine klare Niederlage hinnehmen müssen. Johannes Pistol (6.), Jonas Marx (16.), Maximilian Fesser (56.) und Jan Löhmannsröben (77.) erzielten die Tore für Chemnitz, die bereits am Mittwoch den nächsten Regionalligisten aus Bayern fordern. Am 15. Juli geht's gegen die SpVgg Unterhaching auf dem Sportplatz in Oberfrohna.

Die Reserven des FC Augsburg und des SSV Jahn Regensburg trennten sich am Samstagnachmittag Remis. Zum tragischen Helden avancierte David Lichtensteiger. Das 21-jährige FCA-Eigengewächs schoss in der 83. Minute das zwischenzeitliche 2:1, glich die Führung durch ein Eigentor aber selbst wieder aus.

Die DJK Vilzing unterlag derweil überraschend gegen die DJK Gebenbach vor dem Highlight-Spiel gegen Jahn Regensburg. Am Huthgarten führte der Bayernligist früh mit 1:0 und steckte auch den Ausgleich durch Nik Leipold weg. In der 39. Minute besorgte Konstantin Plankl das spielentscheidende 2:1.