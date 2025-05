Bayreuth: Quintett verlängert - Müller & Trslic bleiben in Schweinfurt

SpVgg Bayreuth

Vor dem Hintergrund des klaffenden Finanzlochs - bis zum 31. Mai muss die SpVgg Bayreuth 500.000 Euro auftreiben - ist noch unklar, unter welchen Voraussetzungen die "Oldschdod" in der kommenden Spielzeit an den Start gehen wird. Noch vor dem letzten Spieltag (1:3-Heimniederlage gegen Ansbach) haben nun fünf Spieler ein klares Statement zum Verein abgegeben und ihre Verträge verlängert: Kapitän Edwin Schwarz, Torwart Lucas Zahaczewski, Dennis Lippert, Patrick Scheder und Tobias Weber, der bereits in seine zehnte Saison bei der Altstadt geht, bleiben den Oberfranken auch weiterhin treu.

1. FC Schweinfurt 05

Sebastian Müller und Luka Trslic bleiben bei den Schnüdeln. "Basti konnte unserem Spiel von Beginn an seinen Stempel aufdrücken und hat einen erheblichen Anteil an der Meisterschaft. Aktuell ist er mit 12 Toren und 11 Vorlagen einer der zwei Topscorer der Liga. Daher freue ich mich sehr, dass Basti mit uns den Schritt in die 3. Liga geht", lobt Geschäftsführer Markus Wolf den 24-jährigen Müller, der vor der Saison von der SpVgg Greuther Fürth II in die Kugellagerstadt gekommen war.