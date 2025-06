Bayreuth legt mit Haching-Stürmer Winklbauer nach

Mit Thomas Winklbauer gewinnt die SpVgg Bayreuth einen torgefährlichen und Regionalliga-erfahrenen Angreifer, der neue Impulse im Offensivspiel setzen soll, wie es abschließend in der Meldung heißt. Bis dato hatte der Fünftplatzierte der abgelaufenen Regionalliga-Saison Luis Klein (FSV Zwickau), Leon Bucher (FC Ismaning) und Tino Lennerth (U19 der Stuttgarter Kickers) als Neuverpflichtungen vorgestellt. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Bayreuth und bin mir sicher, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden“, lässt sich der Neuzugang kurz und knapp in einem Social-Media-Posting der Bayreuther zitieren. Auch Chefcoach Lukas Kling zeigt sich zufrieden mit dem Transfer und erklärt: „Thomas bringt nicht nur reichlich Erfahrung aus der Regionalliga Bayern mit, sondern auch die Qualitäten, um unser Offensivspiel zu bereichern. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Spielweise und seinem Torriecher eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen wird.“

Thomas Winklbauer absolvierte in der abgelaufenen Saison vier Einsätze in der 3. Liga für die Hachinger Profis. Zuvor war der Rechtsfuß bereits für Wacker Burghausen und den TSV Buchbach aktiv und bringt dadurch reichlich Erfahrung aus der Regionalliga Bayern mit. Über 100 Partien in der vierten Liga stehen für den gebürtigen Oberbayern zu Buche. In der Spielzeit 2023/24 brachte es Winklbauer im Wacker-Trickot auf zehn Saisontore, im Jahr zuvor waren es sogar zwölf Treffer. Ausgebildet wurde er bei Wacker Burghausen und beim 1. FC Nürnberg.