Bayreuth: Jann George bleibt - & bekommt auch neue Aufgabe

Jann George, der seit August 2022 in gelb-schwarz aufläuft, wird somit mit seiner Erfahrung künftig auch abseits des Platzes eine wichtige Rolle einnehmen.

"Wir freuen uns, dass Jann an Bord bleibt und die Mannschaft mit seiner Expertise unterstützt. Es ist schön, wenn wir Spieler, die sich mit der Oldschdod identifizieren, an den Verein binden können", sagt Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba über die Vertragsverlängerung.

Auch Cheftrainer Lukas Kling zeigt sich zufrieden: "Ich bin froh, dass wir mit Jann einen erfahrenen Spieler halten können, der sich mit seinem Athletiktrainer-Schein weiterbilden konnte. Bereits während der letzten Saison konnten wir beobachten, dass er gerade mit jungen Spielern gearbeitet hat."