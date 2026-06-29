Bayreuth holt Talent vom FC Augsburg - Hiobsbotschaft von George

Ein Talent aus dem Augsburger Bundesliga-Nachwuchs für die SpVgg Bayreuth: Die "Oldschdod" hat sich die Dienste von Louis Stöcker gesichert. Der 18-jährige Mittelstürmer wechselt von der U19 des FCA nach Oberfranken und hat bei den Gelbschwarzen einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Erste Einsatzminuten im gelb-schwarzen Trikot sammelte der Angreifer bereits sowohl für die zweite Mannschaft als auch beim "Fantag" im Testspiel der Regionalliga-Mannschaft gegen den ASV Neumarkt am vergangenen Wochenende.
Erste Einsatzminuten im gelb-schwarzen Trikot sammelte der Angreifer bereits sowohl für die zweite Mannschaft als auch beim Fantag im Testspiel der Regionalliga-Mannschaft gegen den ASV Neumarkt (Endstand 5:0).
Im Probetraining wusste der 1,84 Meter große Angreifer die sportlich Verantwortlichen der SpVgg Bayreuth zu überzeugen. Zunächst soll Stöcker über die Landesliga-Mannschaft behutsam an den Herrenbereich herangeführt werden und dort die nächsten Entwicklungsschritte gehen. Parallel zu seiner sportlichen Laufbahn möchte der Offensivspieler in Bayreuth eine Ausbildung beginnen und ist derzeit auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz.
Zur Verpflichtung des Nachwuchstalents erklärt Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer: "Louis hat uns im Probetraining voll überzeugt. Wir sehen in ihm großes Potenzial und möchten ihm die Zeit geben, sich in Bayreuth sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Dass wir ihm direkt einen Zweijahresvertrag gegeben haben, zeigt, wie sehr wir an seinen weiteren Weg glauben."
Cheftrainer Lukas Kling ergänzt: "Louis bringt trotz seines jungen Alters bereits sehr gute Voraussetzungen mit. Jetzt geht es darum, ihn Schritt für Schritt an die Anforderungen im Herrenfußball heranzuführen. Über die Landesliga soll er die nötige Spielpraxis sammeln und sich in Ruhe weiterentwickeln. Wir freuen uns darauf, ihn auf diesem Weg zu begleiten."
Apropos "Fantag": Der war am Samstag trotz großer Hitze ein voller Erfolg, der deutliche 5:0-Erfolg gegen das Bayernliga-Topteam aus Neumarkt machte Lust auf mehr. Eine Szene um Jann George hat das Ganze dann aber doch überschattet. Der Routinier, der mit seiner Erfahrung in der kommenden Spielzeit eigentlich eine zentrale Rolle einnehmen soll, musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Das wird er zumindest in der Vorrunde nicht können. Denn am Montagnachmittag hat der Verein ein Update veröffentlicht: Demzufolge hat sich der 33-Jährige eine Patellafraktur zugezogen, muss operiert werden und wird etwa sechs Monate ausfallen.