Bayreuth holt Talent vom FC Augsburg - Große Sorge um George Louis Stöcker kommt aus der U19 des Bundesligisten +++ Schwere Knieverletzung beim Routinier befürchtet von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:25 Uhr · 0 Leser

Hat sich wohl im Test gegen Neumarkt schwerer am Knie verletzt: Bayreuths Jann George. – Foto: Imago Images

Ein Talent aus dem Augsburger Bundesliga-Nachwuchs für die SpVgg Bayreuth: Die "Oldschdod" hat sich die Dienste von Louis Stöcker gesichert. Der 18-jährige Mittelstürmer wechselt von der U19 des FCA nach Oberfranken und hat bei den Gelbschwarzen einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Erste Einsatzminuten im gelb-schwarzen Trikot sammelte der Angreifer bereits sowohl für die zweite Mannschaft als auch beim "Fantag" im Testspiel der Regionalliga-Mannschaft gegen den ASV Neumarkt am vergangenen Wochenende.

Erste Einsatzminuten im gelb-schwarzen Trikot sammelte der Angreifer bereits sowohl für die zweite Mannschaft als auch beim Fantag im Testspiel der Regionalliga-Mannschaft gegen den ASV Neumarkt (Endstand 5:0). Im Probetraining wusste der 1,84 Meter große Angreifer die sportlich Verantwortlichen der SpVgg Bayreuth zu überzeugen. Zunächst soll Stöcker über die Landesliga-Mannschaft behutsam an den Herrenbereich herangeführt werden und dort die nächsten Entwicklungsschritte gehen. Parallel zu seiner sportlichen Laufbahn möchte der Offensivspieler in Bayreuth eine Ausbildung beginnen und ist derzeit auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz.

Louis Stöcker (re., hier im Einsatz für die U19 des FC Augsburg) probiert es bei der SpVgg Bayreuth. – Foto: Imago Images

Zur Verpflichtung des Nachwuchstalents erklärt Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer: "Louis hat uns im Probetraining voll überzeugt. Wir sehen in ihm großes Potenzial und möchten ihm die Zeit geben, sich in Bayreuth sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Dass wir ihm direkt einen Zweijahresvertrag gegeben haben, zeigt, wie sehr wir an seinen weiteren Weg glauben."