Bayreuth holt Niklas Jeck zurück in die Regionalliga Bayern Der 24-jährige Innenverteidiger, der auch schon für den FV Illertissen am Ball war, kommt vom Nordost-Regionalligisten ZFC Meuselwitz von PM/mwi · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Niklas Jeck verstärkt die SpVgg Bayreuth. – Foto: Tanja Kaltofen

Die SpVgg Bayreuth kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Niklas Jeck schließt sich der SpVgg an. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt vom ZFC Meuselwitz nach Bayreuth und verstärkt künftig die Defensive der Altstädter.

Jeck wurde am 18. September 2001 in Stollberg (Lkr. Erzgebirgskreis) geboren und bringt mit seiner Größe, seiner Physis und seiner Erfahrung im Herrenbereich wichtige Voraussetzungen für das Abwehrzentrum mit. Ausgebildet wurde der Defensivspieler beim FC Erzgebirge Aue, wo er den Nachwuchsbereich durchlief und auch erste Erfahrungen im Profiumfeld sammelte. Jeck sammelte in den vergangenen Jahren reichlich Erfahrung im Herrenbereich. Neben Stationen beim VfB Auerbach, Wormatia Worms und Union Titus Pétange war er auch bereits schon zwei Spielzeiten für den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern aktiv. Zuletzt stand der Innenverteidiger beim ZFC Meuselwitz unter Vertrag. In der abgelaufenen Spielzeit kam er für die Thüringer in der Regionalliga Nordost allerdings nur neunmal zum Einsatz.