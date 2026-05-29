Bayreuth holt Niklas Jeck zurück in die Regionalliga Bayern

Die SpVgg Bayreuth kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Niklas Jeck schließt sich der SpVgg an. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt vom ZFC Meuselwitz nach Bayreuth und verstärkt künftig die Defensive der Altstädter.
Jeck wurde am 18. September 2001 in Stollberg (Lkr. Erzgebirgskreis) geboren und bringt mit seiner Größe, seiner Physis und seiner Erfahrung im Herrenbereich wichtige Voraussetzungen für das Abwehrzentrum mit. Ausgebildet wurde der Defensivspieler beim FC Erzgebirge Aue, wo er den Nachwuchsbereich durchlief und auch erste Erfahrungen im Profiumfeld sammelte.
Jeck sammelte in den vergangenen Jahren reichlich Erfahrung im Herrenbereich. Neben Stationen beim VfB Auerbach, Wormatia Worms und Union Titus Pétange war er auch bereits schon zwei Spielzeiten für den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern aktiv. Zuletzt stand der Innenverteidiger beim ZFC Meuselwitz unter Vertrag. In der abgelaufenen Spielzeit kam er für die Thüringer in der Regionalliga Nordost allerdings nur neunmal zum Einsatz.
"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Bayreuth. Die Gespräche waren sehr offen und haben mir schnell gezeigt, welchen Weg der Verein einschlagen möchte. Ich will hier hart arbeiten, mich in die Mannschaft einbringen und mir meinen Platz erkämpfen. Natürlich möchte ich mit meiner Erfahrung helfen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind", sagt Niklas Jeck zu seinem Wechsel.
Auch Cheftrainer Lukas Kling freut sich über den Neuzugang: "Niklas bringt mit seiner Größe, seiner Zweikampfstärke und seiner Erfahrung genau die Eigenschaften mit, die uns in der Defensive guttun werden. Er kennt die Regionalliga, hat bereits zwei Spielzeiten in Illertissen in Bayern gespielt und kann unserem Abwehrzentrum Stabilität geben. Wir sind überzeugt, dass er gut in unsere Mannschaft passt."