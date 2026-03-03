Bayreuth: Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba beendet ihre Tätigkeit

Ein Bild, das bald der Vergangenheit angehören wird: Dr. Nicole Kalemba (li.) zusammen mit Bayreuths Chefcoach Lukas Kling. Die Geschäftsführerin räumt ihren Posten zum 15. April 2026. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Nächste richtungweisende Entscheidung bei der SpVgg Bayreuth: Nachdem die "Oldschdod" vergangenen Freitag bekanntgegeben hat, dass auf der Jakobshöhe zu Amateurstrukturen zurückgekehrt wird , nun erneut ein Paukenschlag: Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba beendet ihre Tätigkeit bei der SpVgg, und das schon zum 15. April 2026. "Die Entscheidung erfolgte in enger Abstimmung mit den Gesellschaftern", schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Die gebürtige Bayreutherin war seit dem 1. Juli 2024 Geschäftsführerin der SpVgg Oberfranken Bayreuth 1921 Spielbetriebs GmbH. Dr. Kalemba äußert sich wie folgt zu ihrem Aus bei den Schwarzgelben: "Die Entscheidung, meine Aufgabe als Geschäftsführerin niederzulegen, ist mir alles andere als leicht gefallen und ist über einen längeren Zeitraum gereift. Die vergangenen knapp zwei Jahre waren intensiv, herausfordernd und zugleich sehr prägend. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, und für die Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der sportlich Verantwortlichen, der Fans, Sponsoren, Partner und der Gesellschafter, die diesen Weg konstruktiv begleitet haben. Der Zeitpunkt meines Abschieds ist bewusst gewählt, damit die kommende Saison auf Basis der bereits geschaffenen Grundlagen nun frühzeitig und konsequent fortgeführt werden kann. Gleichzeitig ist es für mich an der Zeit, mich neuen Herausforderungen zu stellen und nach dieser intensiven Phase auch bewusst einen Gang zurückzuschalten. Bis zu meinem letzten Tag gilt mein voller Fokus den anstehenden Aufgaben und insbesondere den sportlichen Zielen der laufenden Saison."

Wie geht`s ab April weiter? Kommissarischer Geschäftsführer soll "zu gegebener Zeit" vorgestellt werden...

Stellvertretend für alle Gesellschafter lässt sich Vorstand Christian Wedlich über das Ausscheiden der Geschäftsführerin wie folgt zitieren: "Dr. Nicole Kalemba hat die SpVgg Bayreuth in einer Phase übernommen, die von großen Herausforderungen geprägt war. Sie hat den Verein mit viel persönlichem Einsatz, klarer Haltung und hoher Professionalität geführt. Dafür danken wir ihr ausdrücklich. Wir respektieren ihre Entscheidung und wünschen ihr für ihren weiteren Weg sowohl persönlich als auch beruflich alles Gute."