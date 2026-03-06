Bayreuth gegen FC Bayern II heute live: FCB nach Verletzungsdrama gefordert

Holger Seitz muss beim FC Bayern München II den nächsten Umbruch managen. Der Regionalliga-Start 2026 ist bislang geglückt. – Foto: IMAGO/Sven Leifer

Vor dem Bundesliga-Duell des FC Bayern gegen Gladbach sind die Amateure im Einsatz. Der FCB II gastiert in der Regionalliga in Bayreuth. Der Live-Ticker.

Zeit zum Durchatmen bleibt dem Team von Trainer Holger Seitz aber nicht: Bereits am heutigen Freitagabend, 6. März, steht das nächste wichtige Regionalliga-Spiel an. Die Amateure treffen auswärts auf die SpVgg Bayreuth.

Bittere Nachricht für die Amateure des FC Bayern : Louis Richter fällt längerfristig aus . Der 20-jährige Mittelfeldspieler hatte sich erst kürzlich von einer Oberschenkelverletzung erholt, verletzte sich nun aber im Spiel gegen die SpVgg Hankofen schwer. Einen Kreuzbandriss bestätigten die Münchner am Freitag. Ein herber Schlag für die Amateure, die nach zahlreichen Abgängen ohnehin personell komplett umgestellt in die Rückrunde gestartet sind.

FC Bayern Amateure treffen auf Bayreuth: Seitz schwärmt von Atmosphäre der Münchner

Beim ehemaligen Drittligisten gab es zuletzt zahlreiche Beben: Zunächst verkündete Bayreuth das Profi-Aus. Wenige später gab Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba ihren Rücktritt bekannt.

Sportlich startete die SpVgg mit einem 1:1 bei Regionalliga-Überraschung Eichstätt in die Rückrunde. Die Münchner Amateure dagegen zeigten sich bislang sportlich in bestechender Form: Auf das 1:0 bei Top-Team Unterhaching folgt ein 2:0-Heimsieg gegen Hankofen im Grünwalder Stadion.

Regionalliga im Live-Ticker: FC Bayern II bei SpVgg Bayreuth im Einsatz

„Die Jungs sind sehr konzentriert. Diese Energie spüre ich schon seit dem Start der Vorbereitung. Das heißt auch, dass wir aktuell die richtige Balance zwischen Spaß und Fokus haben. So wollen wir auch gegen Bayreuth an die Spiele der Vorwoche anknüpfen“, sagte FCB-Trainer Holger Seitz im Vorfeld.

Neben Richter muss Seitz auf vier weitere Spieler verzichten: Tim Binder, Leon Klanac, Younes Aitamer und Steve Breitkreuz fallen verletzungsbedingt aus. Fraglich ist zudem der Einsatz von Innenverteidiger David Heindl.

90 Minuten vor dem Bundesliga-Spiel der Profis gegen Borussia Mönchengladbach ist Anstoß der Begegnung in Bayreuth (19:00 Uhr). Es werden über 5000 Fans erwartet. Wir berichten im Live-Ticker.