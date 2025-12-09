Bayreuth: Ex-Bayernliga-Kicker wird Nachfolger von Henrik Schödel

Henrik Schödel war im Oktober dieses Jahres von dem Posten als Leiter des NLZs zurückgetreten und konzentriert sich seitdem auf seine Aufgaben als Chefcoach des Bayernligisten SpVgg Bayern Hof. Sein Nachfolger Christoph Wächter ist bei Altstadt wahrlich kein Unbekannter. Seine fußballerische Ausbildung begann Wächter beim TSC Pottenstein. Es folgten Stationen beim 1. FC Nürnberg (U15) und der SpVgg Greuther Fürth (U16 bis U23). Von 2009 bis 2012 lief er bereits für die SpVgg Bayreuth auf, ehe er von 2012 bis 2014 beim ASV Hollfeld in der Bayernliga aktiv war. Insgesamt hat er 65 Einsätze in der zweithöchsten Amateurklasse absolviert. Für die SpVgg Greuther Fürth II war er zudem einmal in der damals noch drittklassigen Regionalliga Süd am Ball. Erfahrungen als Trainer sammelte der 35-Jährige bereits beim SSV Kasendorf.



Der Jugendvorstand der SpVgg Bayreuth, Marcus Bauer, zeigt sich sehr zufrieden mit der Neubesetzung: "Mit Christoph Wächter haben wir einen sehr engagierten Fachmann für die Leitung unseres Leistungszentrums gewinnen können. Er kennt den regionalen Fußball und bringt umfassende Erfahrung aus dem Leistungs- und Nachwuchsbereich mit."