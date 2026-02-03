Bayreuth erstaunt mit Transferoffensive: Auch Angelo Brückner kommt

Hier noch im Trikot des FC Bayern II: Angelo Brückner hat sich der SpVgg Bayreuth angeschlossen. – Foto: Imago Images

Die SpVgg Bayreuth setzt ihre Transferoffensive auf den letzten Metern der Winterperiode fort. Nach Maximilian Fesser (von den Würzburger Kickers), Florian Markert (ATSV Erlangen) und Davide Sekulovic (FC Ingolstadt) kann die "Oldschdod" den vierten Neuzugang binnen weniger Tage präsentieren: Angelo Brückner verstärkt die Defensive der Oberfranken.

Der 22-jährige Rechtsverteidiger lief in der vergangenen Saison für die Bayern-Amateure auf, war aber seit Juli 2025 vereinslos und schließt sich nun den Altstädtern an. Brückner begann seine fußballerische Ausbildung bei der SpVgg Unterhaching, ehe er im Januar 2017 in den Nachwuchs des FC Bayern München wechselte. Dort durchlief er die U17 und U19 und rückte zur Saison 2021/22 in den Kader der zweiten Mannschaft auf. Für den FC Bayern München II absolvierte der Defensivspieler insgesamt 95 Einsätze in

der Regionalliga Bayern.

In der Saison 2023/24 sammelte Brückner zudem internationale Erfahrung: Im Rahmen einer Leihe lief er für den österreichischen Bundesligisten TSV Hartberg auf und kam dort auf elf Einsätze in der Bundesliga Österreich. Darüber hinaus absolvierte er Länderspiele für die deutsche U17- und U19-Nationalmannschaft.