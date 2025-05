Bayreuth: Benefizspiel gegen den großen FC Bayern als Rettungsanker?

Unter anderem durch eine Crowdfunding-Aktion und weitere Spenendenaktionen sind bislang über 80.000 Euro zusammengekommen. Eine stolze Summe, aber längst noch nicht ausreichend, um finanziell wieder in ruhiges Fahrwasser zu kommen. Jüngst war nun Bayreuths Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba zu Gast beim Podcast "Leadership Talk". Moderator Mounir Zitouni brachte dabei eine durchaus interessante Option ins Spiel. Ein Benefizspiel gegen den FC Bayern München. Kalemba zeigte sich durchaus angetan von der Idee und meinte: "Das wäre der Traum schlechthin! Wir haben schon ein zwei Angebote von Drittligisten bekommen, um ein Benefizspiel zu machen."



Nur so ein Gedankenspiel: Unter Einhaltung der behördlichen Auflagen könnten die Bayreuther das Hans-Walter-Wild-Stadion dann womöglich mit 15.000 Zuschauern füllen. Bei einem Eintrittspreis zwischen 15 und 20 Euro kann sich jeder ausrechnen, was für die "Oldschdod" übrig bleiben würde...



Demzufolge sagte Kalemba auch: "Ein Spiel mit dem FC Bayern kann für uns ein wahnsinniger Trampolin-Sprung sein. Das kann den Verein retten." Und dann schickte Kalemba noch viele Grüße in Richtung des Bayern-Patrons: "Lieber Uli Hoeneß, wir würden uns sehr über ein Benefizspiel freuen!"



Ob der deutsche Rekordmeister die Bitte erhört, wird sich zeigen. Fakt ist: In der Vergangenheit hatten die Bayern immer ein offenes Ohr für derartige Anliegen und stellten sich schon öfters in den Dienst der guten Sache, um Vereine vor dem Aus zu bewahren. St. Pauli, Union Berlin, Dynamo Dresden oder Kaiserslautern, um einige Beispiele zu nennen, griff der FCB jeweils mit einem Benefizspiel unter die Arme.