Bayreuth backt kleine Brötchen: Ein Ausscheiden als Hoffnungsschimmer

Wie würde die SpVgg Bayreuth auf die herbe 1:5-Heimauftakt-Klatsche in der Regionalliga Bayern reagieren? Die "Oldschdod" schied am gestrigen Dienstagabend durch eine 0:1-Heimniederlage gegen die SpVgg Ansbach bereits in der zweiten Runde aus dem Totopokal aus. Der Traum vom DFB-Pokal ist mal wieder frühzeitig ausgeträumt. Hat sich die Stimmung also weiterhin eingetrübt rund ums Hans-Walter-Wild-Stadion? Das kann man so nicht behaupten. Die über 700 Zuschauer verabschiedeten die Mannschaft mit Applaus und die Beteiligten waren im Anschluss bemüht, das Positive aus dem Ausscheiden mitzunehmen.