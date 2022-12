Bayer Leverkusen sammelte gegen Turbine Potsdam drei Punkte ein. – Foto: Pressefoto Eibner

Bayings ragt bei Bayers Heimsieg heraus Frauen-Bundesliga: Die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer Leverkusen gewinnen klar gegen Schlusslicht Turbine Potsdam. Jill Bayings bereitet beim 3:0-Erfolg alle Treffer vor, Trainer Robert de Pauw ist mit Leistung und Resultat zufrieden.

Im letzten Heimspiel des Jahres gaben sich Bayers Fußballerinnen keine Blöße. Mit 3:0 (1:0) setzten sie sich gegen den Tabellenletzten Turbine Potsdam souveräner durch, als es das ohnehin klare Resultat auszudrücken vermochte.

Ein Highlight jagt das nächste Auf der anderen Seite schickte Bayer gleich drei Bewerbungen für eine Aufnahme in die Rangliste der fünf schönsten Tore, die der Streaming-Anbieter Magenta Sport jeden Spieltag kürt. Denn ein Treffer war sehenswerter als der andere. Beim 1:0 ließ Ivana Ferreira Fuso einem starken Dribbling einen explosiven Antritt über die linke Seite folgen und steckte durch auf Bayings. Deren Zuspiel schloss wiederum Kristin Kögel mit einem feinen Lupfer über die Ex-Leverkusenerin Anna Wellmann im Turbine-Tor zur verdienten Führung ab (23.). Mit einem von Bayings aufgelegten Fernschuss erhöhte Elisa Senß auf 2:0 (59.). Schließlich konnte auch noch Fuso ihren ersten Bundesligatreffer feiern – und wie es sich für eine Brasilianerin gehört, war das Tor ein Kunstwerk. „Vielleicht hätte es noch das eine oder andere Tor mehr sein können”, sagte die Niederländerin Jill Bayings, die alle drei Treffer für die überlegenen Leverkusenerinnen vorbereitet hatte. Vielleicht noch wichtiger als die eigene Ausbeute war aber ohnehin die überzeugende Leistung in der Defensive. Erstmals gefragt war Keeperin Friederike Repohl erst, als die Partie längst entschieden war. Weit in der Nachspielzeit war sie bei einem Alleingang von Pauline Deutsch zur Stelle und verhinderte mit einer Glanzparade den Ehrentreffer.Auf der anderen Seite schickte Bayer gleich drei Bewerbungen für eine Aufnahme in die Rangliste der fünf schönsten Tore, die der Streaming-Anbieter Magenta Sport jeden Spieltag kürt. Denn ein Treffer war sehenswerter als der andere. Beim 1:0 ließ Ivana Ferreira Fuso einem starken Dribbling einen explosiven Antritt über die linke Seite folgen und steckte durch auf Bayings. Deren Zuspiel schloss wiederum Kristin Kögel mit einem feinen Lupfer über die Ex-Leverkusenerin Anna Wellmann im Turbine-Tor zur verdienten Führung ab (23.). Mit einem von Bayings aufgelegten Fernschuss erhöhte Elisa Senß auf 2:0 (59.). Schließlich konnte auch noch Fuso ihren ersten Bundesligatreffer feiern – und wie es sich für eine Brasilianerin gehört, war das Tor ein Kunstwerk.