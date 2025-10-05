Bayhoca zieht das Topspiel, Buschhausen ohne Probleme

Spätestens jetzt dürfte sich der 1. FC Hirschkamp als ernstzunehmender Anwärter auf den Aufstieg etabliert haben. Im Verfolgerduell mit dem TSV Safakspor bewies der Aufsteiger spät Moral und feierte so auch noch drei Punkte. An der Spitze hatte der SC Buschhausen keinerlei Probleme gegen Schlusslicht BV Osterfeld. Der FC Welheim bestätigt den guten Eindruck zum Saisonstart und bezwang auch den formstarken VfR Oberhausen.
Glück-Auf musste mit einer 0:2-Hypothek in die Kabinen gehen, nachdem Nico Leßmann (35.) und Leonhard Weikam (45.) für den VfR II zustachen. Doch nach dem Seitenwechsel war Glück-Auf an der Reihe und verzeichneten vier unbeantwortete Tore. Mathias Henkemeyer verkürzte noch zugunsten des VfR.
Lange lief Hirschkamp dem Rückstand durch Mehmet Ekelik (25.) im ersten Durchgang hinterher. Doch erst im zweiten Durchgang sollten sich die Mühen bezahlt machen. Und in Person von Emrullah Bayhoca hatten der 1. FCH genau den richtigen Mann für diesen Moment in den Reihen. Der Knipser sorgte zunächst für den Gleichstand (75.) und erzielte kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit zusätzlich den Siegtreffer zugunsten der Gäste, die damit Buschhausen auf den Fersen bleiben.
Die Überraschung blieb aus. Schon nach der ersten Halbzeit war die Partie mitunter fast entschieden. In der Schlussphase schraubte der SCB, für den Yevhenii Belmach als einziger doppelt traf, das Ergebnis in die Höhe.
VfR 08 Oberhausen II – Glück-Auf Sterkrade 3:4
VfR 08 Oberhausen II: Christian Robin Bach, Marcel Finger, Joshua Schacht (80. Hendrik Ney), Leonhard Weikam, Justin Woithe, Andre Finger (89. Tim Kneifel), Christian Geber, Nico Leßmann (80. Serkan Sezen), Anel Omerinovic, Dennis Buchholz - Trainer: Andre Finger - Trainer: Mirco Remmerde
Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan, Carsten Weißert, Ardit Jashari, Fabrice Terjung (63. Luca Szovan), Patrick Camposeo (90. Nevio Flore), Benjamin Rüddel (46. Ömer Yüksel), Arnest Gerlach (70. Andre-Maurice Ochmann), Berke Bayram, Nico Gabriele, Jorden Kleinallermann (63. Imad Brahimi), Nat-Lemuel Aboagye - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura
Schiedsrichter: Berkan Candan (Oberhausen) - Zuschauer: 67
Tore: 1:0 Nico Leßmann (35.), 2:0 Leonhard Weikam (45.), 2:1 Berke Bayram (58.), 2:2 Nico Gabriele (61.), 2:3 Nat-Lemuel Aboagye (65.), 2:4 Luca Szovan (75.), 3:4 Mathias Henkemeyer (88.)
SC Buschhausen 1912 II – TB Oberhausen 1889 3:3
SC Buschhausen 1912 II: Timo-Maurice Müller, Martin Kevin Krettek, Cedric Meyer (81. Lukas Schmidt), Florian Schwulst, Marvin Jacobs, Christian Schäumer, Dierk Brosowski (58. William Steve Fozing Yamdjio), Christian Soltes, Kalle Okon, Kevin Enrico Wilkes, Patrick Mohr - Trainer: Marco Sedzik
TB Oberhausen 1889: Marvin Hengsteler, David Münch, Prince Pieritz, Sebastian Maier (43. Dustin Wagner), Abd-Manaf Tchazodi, Nejat Berbero, Fabio Mülling, Damian Jerome Peitsch, Orhan Bozcali (87. Felix Pietsch), Mohamed Junior Coumbassa, Dustin Peitsch - Trainer: Daniel Coers
Schiedsrichter: Jan Fähndrich (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Christian Soltes (15.), 2:0 Martin Kevin Krettek (25.), 2:1 Dustin Peitsch (32.), 2:2 Prince Pieritz (37.), 2:3 Dustin Peitsch (61.), 3:3 Martin Kevin Krettek (90.)
DJK Arminia Klosterhardt II – FC Sterkrade 72 1:2
DJK Arminia Klosterhardt II: Christopher Hübers, Kevin Ritter, Connor Roth, Marc Gronek, Marius Broß, Jeremy Wehres, Vahdet Türkmen, Okan Muzaffer Baydar, Simon Steinberg, Louis Drießen - Trainer: Andreas Bovenz
FC Sterkrade 72: Tim Langewort, Jan-Niklas Forger, Maxime-Aurele Finke, Maurice-Joel Finke, Keanu Kranz, Justin Gojny, Marcel Bambic, Dennis Stus, Louay Caraly, David Fojcik, Christopher Lange - Trainer: Alexander Forger - Trainer: Mirco van Dellen
Schiedsrichter: Markus Mertens (Oberhausen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 David Fojcik, 0:2 Keanu Kranz, 1:2 Marc Gronek (75.)
SV Adler Osterfeld – Spvgg Sterkrade-Nord II 1:2
SV Adler Osterfeld: Tom Kicza, Manuel Werner, Erdem Saglam, Mehriz Fezzani, Gentrit Bajraj (58. Emmanuel Nwabuego), Justin Montberg, Leon Christopher Delfs, Abdul Basit Adibyar, Jonis Youssef, Nils Carstensen, Tobias Hauner - Trainer: Manuel Werner
Spvgg Sterkrade-Nord II: Julian Dohmen, Mathias Georg, Luis Mattern, Janne Thomas Buschfeld, Kevin Hozjan (82. Batuhan Aktas), Kevin Marzotko, Lukas Kallweit, Moritz Neukirch (64. Kevin Korting), Lukas Loibl, Lucas Müntjes (64. Artur Nedbajlo), Dustin Weber (46. Jona Rams) - Trainer: Dustin Vogt
Schiedsrichter: Marcel Borges - Zuschauer: 35
Tore: 1:0 Mehriz Fezzani (6.), 1:1 Janne Thomas Buschfeld (66.), 1:2 Jona Rams (71.)
TSV Safakspor Oberhausen – 1. FC Hirschkamp 1:2
TSV Safakspor Oberhausen: Cihan Saracbasi, Emre Gülsen, Serhat Erdogan, Mert Özsoy, Emre Erdogan (46. Ibrahim Akkaya), Yusuf Arslanbas, Ibrahim Akkaya, Cihad Saral (86. Baris Cömez), Mehmet Can Ekelik (33. Cüneyt Türk), Dogukan Kara - Trainer: Tuncay Aksoy
1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek, Timur Berbero, Enes Bayram, Berkay Miyanyedi (40. Okan Al), Fatih Köktürk (50. Semih Akdogan), Mehmet Kalayci (90. Okan Aslantin), Mirac Bayram, Emrullah Bayhoca, Burak Taspinar, Ahmet Büyüköztürk (79. Galed Mohamad) - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan
Schiedsrichter: Sandro Plenker - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Mehmet Can Ekelik (25.), 1:1 Emrullah Bayhoca (75.), 1:2 Emrullah Bayhoca (90.)
SC Buschhausen 1912 – BV Osterfeld 1919 6:0
SC Buschhausen 1912: Andre Frensch, Nils Bothe, Dominik Teschke (61. Sadik Sahan), Paul Okon, Nico Lambertz, Joshua Tettesen Agougno, Marcel Georg Felder (61. Kevin Menke), Artur Veselov, Yevhenii Belmach, Nico Goronzy, Pascal Wickert (46. Alessandro Murtinu) - Trainer: Marcus Behnert
BV Osterfeld 1919: Sefa Bozca, Alaattin Kürklü (65. Numan Aktas), Ömer Öztas, Luke Stratenhoff, Eazy Ctp, Abdullah Baydar (35. Isa Caltepe), Sien Nasim Greven, Altay Yavuz, Lennard Stratenhoff (27. Ensar Kahramanoglu), Nico Ljubic, Berkay Demircan - Trainer: Okay Özkan
Schiedsrichter: Hayrettin Urtenur (Oberhausen) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Pascal Wickert (11.), 2:0 Yevhenii Belmach (22.), 3:0 Dominik Teschke (42.), 4:0 Sadik Sahan (70.), 5:0 Artur Veselov (82.), 6:0 Yevhenii Belmach (86.)
Blau-Weiß Fuhlenbrock – FC Welheim II 2:3
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Marvin Breil, David Overfeld, Felix Mühlberg, Fynn Henkel, Daniel Dierkes, Halil Memisoglu, Nico Große-Beck, Lukas Wischermann, Jannis Pröschold, Fabian Böhnke, Niklas Balsliemke-Louven - Trainer: Adrian Reiss
FC Welheim II: Burak Candir, Nabil Walid Mawas, Halet Delen, Emre Can Önal, Emrah Semiz, Turgut Senyüz, Oktay Semiz, Cüneyt Kilic, Onur Duman, Tolga Kocbey, Merdan Senyüz - Trainer: Murat Cebeci
Schiedsrichter: Norbert Otto (Oberhausen)
Tore: 1:1 Fabian Böhnke (38.)
9. Spieltag
11.10.25 SV Sarajevo Oberhausen - FC Welheim
12.10.25 VfR 08 Oberhausen II - SV Adler Osterfeld
12.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - Blau-Weiß Fuhlenbrock
12.10.25 FC Sterkrade 72 - SC Buschhausen 1912 II
12.10.25 TB Oberhausen 1889 - SC Buschhausen 1912
12.10.25 BV Osterfeld 1919 - TSV Safakspor Oberhausen
12.10.25 VfR 08 Oberhausen - Glück-Auf Sterkrade
12.10.25 FC Welheim II - DJK Arminia Klosterhardt II
