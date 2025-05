Bayerwald-Traditionsklubs Freyung & Riedlhütte stürzen in A-Klasse ab

Der Auftakt in die Kreisklassen-Relegation im Kreis Niederbayern Ost zog lockte die Zuschauer in Scharen an. Weit über 4.000 Zuschauer besuchten die fünf Partien - stark. Die Verlierer der ersten Relegationsrunde zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2025/26 in der A-Klasse. Mit die Geschichte des Tages: Der TV Freyung und der SV Riedlhütte, lange Jahre fußballerische Aushängeschilder im Bayerischen Wald, stürzen in die A-Klasse ab...