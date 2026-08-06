Bayerwald-Keeper Christian Früchtl wagt in Salzburg den Neustart Der 26-jährige Bischofsmaiser heuert nach seinem missglückten Italien-Abenteuer bei Red Bull an und hat in der Mozartstadt einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschrieben von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Bei US Lecce kam Christian Früchtl (li.) nur im Pokal zum Einsatz, wie hier auf dem Bild gegen den AC Mailand. Für einen Einsatz in der Serie A reichte es nicht. – Foto: Imago Images

Er galt beim FC Bayern einst als legitimer Nachfolger von Manuel Neuer, doch dann geriet seine Karriere ins Stocken. Bayerwald-Toptorhüter Christian Früchtl wagt nach schwierigen Jahren einen Neustart und will seine Laufbahn in Österreich beim FC Red Bull Salzburg wieder in Schwung bringen. Zuletzt stand der 26-jährige aus Bischofsmais im Bayerischen Wald beim italienischen Erstligisten US Lecce zwei Spielzeiten lang unter Vertrag, fristete aber bei den Süditalienern eine Reservistenrolle und kam zu keinem einzigen Einsatz in der Serie A.

Im Teenageralter schrieb Christian Früchtl die ersten Schlagzeilen, als ihn der damalige Bayern-Coach Pep Guardiola quasi adelte und mit ins Winter-Trainingslager nach Doha/Katar nahm. Der Weg schien vorgezeichnet, die Geschichte fast schon zu kitschig: Der "Bua" aus Bayern als zukünftiger Hüter des Bayern-Kastens. Doch daraus wurde nichts. Beim FCB kam er nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, eine Leihe zum 1. FC Nürnberg hatte auch nicht den gewünschten Effekt. Früchtl wählte anschließend den Weg ins benachbarte Ausland zu Austria Wien, wo er sich als Stammtorhüter etablieren konnte. Nach zwei Jahren in der österreichischen Hauptstadt zog es ihn im Sommer 2024 nach Italien zu US Lecce, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. Im Alter von 26 Jahren wagt er nun den Neustart. In Salzburg wird er mit offenen Armen empfangen.

In der Frühjahrsrunde der Saison 2021/22 absolvierte Christian Früchtl seine letzten Einsätze für den FC Bayern - in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern (hier beim Auswärtsspiel in Unterhaching). – Foto: Sven Leifer