Bayerwald-Keeper Christian Früchtl wagt in Salzburg den Neustart

Er galt beim FC Bayern einst als legitimer Nachfolger von Manuel Neuer, doch dann geriet seine Karriere ins Stocken. Bayerwald-Toptorhüter Christian Früchtl wagt nach schwierigen Jahren einen Neustart und will seine Laufbahn in Österreich beim FC Red Bull Salzburg wieder in Schwung bringen. Zuletzt stand der 26-jährige aus Bischofsmais im Bayerischen Wald beim italienischen Erstligisten US Lecce zwei Spielzeiten lang unter Vertrag, fristete aber bei den Süditalienern eine Reservistenrolle und kam zu keinem einzigen Einsatz in der Serie A.
Im Teenageralter schrieb Christian Früchtl die ersten Schlagzeilen, als ihn der damalige Bayern-Coach Pep Guardiola quasi adelte und mit ins Winter-Trainingslager nach Doha/Katar nahm. Der Weg schien vorgezeichnet, die Geschichte fast schon zu kitschig: Der "Bua" aus Bayern als zukünftiger Hüter des Bayern-Kastens. Doch daraus wurde nichts. Beim FCB kam er nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, eine Leihe zum 1. FC Nürnberg hatte auch nicht den gewünschten Effekt. Früchtl wählte anschließend den Weg ins benachbarte Ausland zu Austria Wien, wo er sich als Stammtorhüter etablieren konnte. Nach zwei Jahren in der österreichischen Hauptstadt zog es ihn im Sommer 2024 nach Italien zu US Lecce, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. Im Alter von 26 Jahren wagt er nun den Neustart. In Salzburg wird er mit offenen Armen empfangen.
"Mit Christian Früchtl konnten wir einen Goalie mit toller Ausbildung und viel Erfahrung verpflichten, der unser junges Torhüterteam sehr gut unterstützen und ergänzen wird. Auch wenn er zuletzt nicht so oft zum Einsatz gekommen ist, wissen wir, dass er jederzeit einsatzbereit und eine absolute Verstärkung für den FC Red Bull Salzburg sein wird", erklärt RB-Geschäftsführer Sport Marcus Mann in einer Pressemitteilung.
Christian Früchtl will schwierige Jahre hinter sich lassen und blickt nach vorne: "Ich bin sehr glücklich, dass die guten Gespräche zu einem positiven Abschluss geführt haben und ich nunmehr beim FC Red Bull Salzburg bin. Als Spieler von Austria Wien war ich ja vor rund zwei Jahren öfter hier und habe nicht die besten Erinnerungen, weil wir damals eigentlich immer verloren haben. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt hier unterschrieben habe und auf der anderen Seite stehe. Meine Aufgaben sind eigentlich sehr klar: Ich werde alles reinhauen, mein absolut Bestes geben und meine neuen Kollegen pushen, damit wir gemeinsam die bestmöglichen Leistungen erbringen."