Bayerwäldler Pfannenstiel: Neuer Job bei schottischem Traditionsklub

Es gibt wohl im Weltfußball kaum jemanden, der so viel gesehen und erlebt hat wie er: Globetrotter Lutz Pfannenstiel, gebürtiger Niederbayer aus Zwiesel (Lkr. Regen). Der 52-jährige Ex-Torhüter hütete in seiner Heimat einst den Kasten für den 1. FC Bad Kötzing, den ASV Cham oder den SV Wacker Burghausen. Als Profi zog es ihn dann hinaus in die weite Welt und so war er zum Beispiel auch in Singapur, Neuseeland oder Kanada aktiv.

Bis vor zwei Monaten war Lutz Pfannenstiel in den USA für den MLS-KLub St. Louis City aktiv. Jetzt hat der Bayerwald-Internationale eine neue Herausforderung in Schottland gefunden. Beim FC Aberdeen, immerhin vierfacher schottischer Meister, wird er ab dem 10. November als Sportdirektor fungieren. Der Klub aus der gut 200.000 Einwohner zählenden Hafenstadt an der rauen Nordseeküste - übrigens Partnerstadt von Regensburg - steckt in der Krise: Vorletzter in der Liga! Zuletzt setzte es in der Conference League eine krachende 0:6-Klatsche bei AEK Athen. Dabei stand Aberdeen noch im Mai Kopf, als der Verein im Pokalfinale im legendären Hampden Park gegen Celtic Glasgow im Elfmeterschießen den Titel holte.



"Mit seiner umfassenden Erfahrung als Trainer, Talentscout, Nachwuchsförderer und Führungskraft, die er in verschiedenen Funktionen und Kulturen gesammelt hat, wird Lutz unserer Meinung nach maßgeblich dazu beitragen, dass der Verein seine fußballerischen Ziele in den nächsten Jahren erreichen kann", lässt sich Aberdeens Klubchef Dave Cormack in einer vom Verein veröffentlichten Stellungnahme zitieren. Was für den weitgereisten Niederbayern sprach? "Insbesondere sein technisches Wissen, seine Erfahrung in der Entwicklung von Akademien und sein globales Rekrutierungsnetzwerk waren ausschlaggebend dafür, dass der Vorstand ihn für diese wichtige Position ausgewählt hat."



Pfannenstiel selbst ist von seiner neuen Aufgabe äußerst angetan. In der Vereinsmitteilung wird er mit folgenden Worten zitiert: "Der FC Aberdeen hat das, wovon viele Vereine weltweit nur träumen können - eine reiche Tradition, eine bewegte Geschichte und eine echte Fußballseele."