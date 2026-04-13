Bayers U19 zieht ins Achtelfinale ein

Leverkusen feiert einen weiteren Erfolg – Foto: Julia Sahr

Bayers U19 steht vorzeitig im Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft. Mit dem 3:1 (0:0) beim 1. FC Nürnberg sicherte sich das Team von Trainer Kevin Brok zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde das Ticket für die K.o.-Runde der DFB-Nachwuchsliga. „Wir sind glücklich, dass wir das Achtelfinale schon jetzt erreicht haben. Aber natürlich wollen wir in den nächsten Wochen alles geben und uns so gut wie möglich qualifizieren, um mit einem positiven Schwung in die K.o.-Phase zu gehen“, sagte Brok.

Buck beschert Bayer die Führung

In Nürnberg sahen die Zuschauer eine weitgehend ausgeglichene erste Hälfte mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Nach rund 16 Minuten verhinderte Bayer-Torwart Simeon Rapsch mit einer starken Parade den Rückstand. Nach dem Seitenwechsel nutzte Leverkusen die erste Möglichkeit zur Führung: Dustin Buck traf nach einem Fehlpass der Nürnberger zum 1:0 (51.). In Überzahl – ein FCN-Spieler sah nach 60 Minuten Gelb-Rot – musste Bayer zwar noch den Ausgleich hinnehmen (77.), behielt aber das letzte Wort.

Nach einer Freistoßflanke von Gabriel Minutillo köpfte Jonah Berghoff die Gäste erneut in Front (82.). Ivan Massek vollendete in der sechsten Minute der Nachspielzeiteinen Konter zum 3:1-Endstand. Mit nun 15 Punkten aus acht Spielen ist Bayer ein Platz unter den besten vier Teams der Gruppe A nicht mehr zu nehmen – das Achtelfinale ist damit sicher.