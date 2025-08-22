Bayers U19 verliert in Unterzahl gegen Borussia Dortmund

Mit der ersten Offensivaktion der Partie musste Schwarz-Rot das erste Gegentor der Ligasaison hinnehmen: Nach einem Doppelpass lief Dortmunds Samuele Inacio frei auf Bayers Keeper Julian Leuchter zu und schloss ins untere Eck ab (1.). Das vermeintliche 1:1 nach 15 Minuten durch Ken Izekor zählte wegen einer Abseitsstellung des Torschützen nicht. Leverkusen blieb im weiteren Verlauf zwar dran, erspielte aber keine zwingenden Torchancen. Die letzte nennenswerte Szene vor der Pause war das als Notbremse gewertete Foul von Ferdinand Pohl gegen Dortmunds Tom Faust kurz vor der eigenen Strafraumgrenze, das eine Rote Karte nach sich zog (43.).

Wie schon in der ersten Halbzeit kam der BVB besser aus der Kabine. Mathis Albert drehte mit dem Ball am Fuß auf und traf aus zentraler Position (54.). Nach etwas mehr als einer Stunde ließ Emmanuel Owen die Gelegenheit auf den Anschluss liegen, ehe Runge mit Berkan Ermec und Marton Szep frische Kräfte brachte (75.). Bayer 04 warf alles rein und kam durch Ermec noch zu einer Riesenchance (90.+2).

„Grundsätzlich können wir mit den Erkenntnissen aus diesem Spiel sehr gut arbeiten“, sagte Runge. „Es war viel Positives dabei und die kleineren Probleme oder Fehler, die heute aufkamen, sind nichts, was wir nicht lösen können.“