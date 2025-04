Bayers U19 steht im Viertelfinale – Stepanov wechselt nach Nürnberg

Im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft geht es für das Team von Trainer Sergi Runge am kommenden Wochenende nun beim FC Schalke weiter. „Wir haben bis zum Ende an den Sieg geglaubt, weil wir uns in einer bislang sehr erfolgreichen Saison viel Selbstvertrauen erarbeitet haben“, sagte Leverkusens Coach Runge.

Nach dem Pokalsieg im Elfmeterschießen unter der Woche gegen Köln startete Leverkusen mit viel Selbstvertrauen und gab den Ton an. Innenverteidiger Ferdinand Pohl feuerte nach elf Minuten einen ersten Warnschuss ab – Latte. Jeremiah Mensah scheiterte wenig später nach einer schönen Kombination über die rechte Seite am Mainzer Torhüter Daniel Posch (14.).

Bayers Schlussmann Jesper Schlich musste erstmals nach einer halben Stunde entscheidend eingreifen. Artan Latifi probierte es aus der Distanz, doch Leverkusens Keeper war zur Stelle. Dann war wieder das Heimteam an der Reihe: Nach einem Fehler des herausgeeilten Mainzer Torhüters schoss Alajbegovic aufs verwaiste Tor, doch FSV-Verteidiger Sean Horozovic verhinderte das erste Tor der Partie mit einer Grätsche (38.). Nach einer weiteren guten Chance der Gäste (43.) ging es dann torlos in die Kabinen.

Den zweiten Spielabschnitt eröffnete wiederum Leverkusens Kapitän Francis Onyeka, der neben das Tor köpfte (50.). Auch Mainz blieb gefährlich und setzte per Konter immer wieder Nadelstiche. Auf Seiten der Gastgeber verfehlten Artem Stepanov – nach einer Hereingabe von Kalonji Raterink (57.) – und Alajbegovic per direktem Freistoß (70.) den Führungstreffer. Der offensive Mittelfeldspieler der Bayer-Talente zeichnete dann auch für die letzte gute Leverkusener Chane in der regulären Spielzeit verantwortlich (80.). Da auch Mainz nicht mehr entscheidend durchkam, ging es in die letztlich ereignisreiche Verlängerung.

Leverkusen jubelt in der Verlängerung

In der durfte dann als erstes das Leverkusen Team jubeln. Nach einer Flanke von Alajbegovic stand Stepanov am zweiten Pfosten goldrichtig, verarbeitete die Kugel stark und schoss aus der Drehung flach mit links ab – 1:0 für die Werkself-Junioren (99.). Für den 17-jährigen Ukrainer Stepanov, der kommende Saison in der 2. Bundesliga auf Leihbasis für die Profis des 1. FC Nürnberg auf Torejagd gehen soll, war es das bereits 21. Tor im 22. Pflichtspiel in dieser Saison.

Die Rheinhessen gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit der Verlängerung zum Ausgleich. Raul König stand nach einem abgefälschten Schuss frei vor Schlich und hob den Ball aus drei Metern zum 1:1 ins Netz (108.). In den letzten Minuten der Verlängerung spielten die Leverkusener zunächst in Überzahl, weil der Mainzer Jusuf Ugljani Gelb-Rot gesehen hatte. Den Schlusspunkt setzte schließlich der auffällige Alajbegovic, der nach einer Hereingabe von Isaiah Eichie die Nerven bewahrte und aus zehn Metern per Flachschuss zum 2:1-Sieg verwandelte (120.).

Ärgerlich aus Sicht der Leverkusener: Mittelstürmer Stepanov sahfür seine Jubel-Arie nach dem Last-Minute-Treffer seine zweite Gelbe Karte an diesem Tag und fehlt den Bayer-Talenten nun im nächsten Spiel in Gelsenkirchen gesperrt. Die Schalker entschieden ihre Achtelfinal-Partie wie Leverkusen ebenfalls mit 2:1 in der Verlängerung und beendeten damit die Saison von Fortuna Düsseldorf. Der genaue Termin für Leverkusens Partie in der Runde der letzten acht Mannschaften gegen das Team von Trainer Norbert Elgert steht noch nicht fest.

Bayer 04 Schlich – Raterink (59. Eichie), Pohl, Natali, Culbreath, Stepanov, Alajbegovic (120.+3 Kurowski), Ndi, Onyeka, Kister (99. Hawighorst), J. Mensah.