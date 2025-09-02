Bayers U19 schlägt Bochum und bleibt an Dortmund dran

Die U19 von Bayer Leverkusen hat den dritten Sieg im vierten Spiel der DFB-Nachwuchsliga eingefahren. Zuhause setzte sich der älteste Fußball-Nachwuchs des Werksklubs mit 4:2 (3:2) gegen die Talente des VfL Bochum durch. Damit bleibt das Team von Trainer Sergi Runge weiter an Spitzenreiter Borussia Dortmund dran.
Nachdem Montrell Culbreath nur vier Minuten vorher bereits die Latte getroffen hatte, sorgte Leverkusens Dustin Buck in der 32. Minute für das 1:0. Auf das Kopfballtor des Ex-Augsburgers folgte die prompte Antwort der Bochumer: Arnos Gerth (35.) und Tschoumy Nana (43.) drehten die Partie binnen weniger Minuten. Doch damit war noch nicht Schluss. Erneut Buck (45.) und Emmanuel Owen (45.+2) brachten die Rheinländer noch vor der Pause abermals in Front.
Bochum versuchte nach dem Wiederanpfiff den Druck zu erhöhen und kam auch zu Chancen. Leverkusen lauerte seinerseits auf Kontermöglichkeiten. In der Schlussphase fehlte es dann beiden Mannschaften nach einer intensiven Partie an Durchschlagskraft. Der eingewechselte Ken Izekor verpasste die Vorentscheidung und traf den Pfosten (80.). Erst nachdem der VfL noch einmal alles nach vorne geworfen hatte, fiel doch noch ein Tor – und zwar für Bayer. Joker Isaiah Eichie traf in der Schlussminute zum Endstand.
Weiter geht es für Runges Team erst wieder am Samstag, 13. September, 12 Uhr, mit der Partie beim TSV Schott Mainz.