Bayers U19 schlägt Bochum und bleibt an Dortmund dran

Bochum versuchte nach dem Wiederanpfiff den Druck zu erhöhen und kam auch zu Chancen. Leverkusen lauerte seinerseits auf Kontermöglichkeiten. In der Schlussphase fehlte es dann beiden Mannschaften nach einer intensiven Partie an Durchschlagskraft. Der eingewechselte Ken Izekor verpasste die Vorentscheidung und traf den Pfosten (80.). Erst nachdem der VfL noch einmal alles nach vorne geworfen hatte, fiel doch noch ein Tor – und zwar für Bayer. Joker Isaiah Eichie traf in der Schlussminute zum Endstand.