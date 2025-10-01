 2025-09-26T13:47:28.965Z

Bayers U19 spielt in der Liga unentschieden.
Bayers U19 spielt in der Liga unentschieden. – Foto: Julia Sahr

Bayers U19 muss sich mit Remis begnügen

Bayer Leverkusen und der SV Wehen Wiesbaden trennen sich in der DFB-Nachwuchsliga 1:1-Unentschieden.

Der älteste Fußball-Nachwuchs von Bayer Leverkusen ist am achten Spieltag in der DFB-Nachwuchsliga nicht über ein 1:1 (0:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden hinausgekommen. Die Mannschaft von Trainer Kevin Brok lag bereits nach 90 Sekunden zurück und fand lange nicht in die Partie.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
1
1
Abpfiff

Sa., 04.10.2025, 11:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
VfL Wolfsburg
VfL WolfsburgWolfsburg
11:00

Jonah Berghoff gelang zwar noch der Ausgleich in der 54. Minute, doch mehr war für Leverkusens U19 trotz einiger weiterer Möglichkeiten an diesem Tag nicht drin. An diesem Mittwoch (14 Uhr) steht für die Talente des Werksklubs das Youth-League-Spiel gegen die PSV Eindhoven an. Am Samstag (11 Uhr) ist dann der VfL Wolfsburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Junioren zu Gast am Kurtekotten.

