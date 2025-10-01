Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Bayers U19 spielt in der Liga unentschieden. – Foto: Julia Sahr
Bayers U19 muss sich mit Remis begnügen
Bayer Leverkusen und der SV Wehen Wiesbaden trennen sich in der DFB-Nachwuchsliga 1:1-Unentschieden.
Der älteste Fußball-Nachwuchs von Bayer Leverkusen ist am achten Spieltag in der DFB-Nachwuchsliga nicht über ein 1:1 (0:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden hinausgekommen. Die Mannschaft von Trainer Kevin Brok lag bereits nach 90 Sekunden zurück und fand lange nicht in die Partie.
Jonah Berghoff gelang zwar noch der Ausgleich in der 54. Minute, doch mehr war für Leverkusens U19 trotz einiger weiterer Möglichkeiten an diesem Tag nicht drin. An diesem Mittwoch (14 Uhr) steht für die Talente des Werksklubs das Youth-League-Spiel gegen die PSV Eindhoven an. Am Samstag (11 Uhr) ist dann der VfL Wolfsburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Junioren zu Gast am Kurtekotten.